In Brunau schließt der einzige Backshop des Ortes. Die Suche nach einem Nachfolger läuft bereits.

Brunau l Das 464 Einwohner zählende Dorf Brunau ist neben der Kernstadt Kalbe der einzige Ort in der Einheitsgemeinde, in dem es einen Lebensmittel-Discounter mit integriertem Backshop gibt. Letzterer steht in Brunau jedoch vor dem Aus. Besorgte Bürger riefen deshalb bei der Volksstimme an und wollten wissen, ob sie künftig vor Ort keine Backwaren mehr erwerben können.

„Der Betreiber des Backshops hat von sich aus den Vertrag gekündigt. Wir suchen aber nach einem Nachfolger“, erklärte dazu Miriam Pöttker. Sie ist Pressereferentin beim Handelskonzern Edeka in Minden. Und zu diesem gehört auch der NP-Markt in Brunau.

Das Unternehmen Steinecke, das den dortigen Backshop derzeit noch betreibt, äußerte sich ebenfalls auf eine entsprechende Volksstimme-Nachfrage. So hieß es in einer Stellungnahme der Geschäftsführung: „Bei steigenden Kostenstrukturen gibt es für uns an diesem Standort keine Entwicklungsmöglichkeiten. Da die vorhandene Umsatzgröße eine ordnungsgemäße Warenfülle über den ganzen Tag hinweg nicht ermöglicht, haben wir das Mietverhältnis zum 30. Juni 2017 gekündigt.“ Die Rückgabe der Fläche erfolge wohl schon in den Tagen zuvor, teilte die Leitung des in Mariental ansässigen Backwaren-Großbetriebes mit.

Die nächste Möglichkeit für die Brunauer und die Bewohner des Umlandes, Brot, Brötchen und Kuchen zu erwerben, befände sich im zwei Kilometer entfernten Packebusch. Dort gibt es einen Bäckereibetrieb.