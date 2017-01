18 Monate soll der Umbau der Kita Estedt bauen. Nun gibt es Pläne für die Unterbringung der Kinder in dieser Zeit.

Estedt l Eine Einrichtung verteilt auf drei Standorte. Diesen Zustand wird es 18 Monate lang während des geplanten Umbaus der Kita Estedt zum Kinderzentrum geben. Im Sozialausschuss stellte Fachdienstleiterin Manuela Dietrich-Beckers die Pläne zur Unterbringung der Kinder während der Bauzeit vor. „Wir haben uns ganz schön gemüht. Es ist alles mit Jugendamt, Eltern und Kita-Leiterinnen abgestimmt“, betonte sie.

Die Gruppe der Krippenkinder soll einen Raum der Kita Sonnenschein im Gardeleger Schlüsselkorb nutzen. „Der Raum wird von der Kita zur Verfügung gestellt“, so Dietrich-Beckers. Die Sonnenschein-Kindergartenkinder werden derweil den Container der Stadt nutzen.

Gruppen nicht auseinander reißen

Die zwei Gruppen der Kita-Kinder sollen übergangsweise in die Berger Kita mit einziehen, in das Vorderhaus mit dem derzeitigen Sportraum. Der Jugendclub ist bereits ausgezogen, so dass dann zwei Gruppenräume zur Verfügung stehen. Die Räume müssen noch für die Nutzung vorbereitet werden, „aber das machen wir mit unseren Kräften aus dem grünen Bereich“.

Dietrich-Beckers geht bei den Kosten von einer Summe im unteren fünfstelligen Bereich aus. Angepasst werden müssen auch die Toiletten. Für die Leitung der Kita Estedt wird dort auch ein Raum zur Verfügung stehen. „Der Vorteil ist, dass die Gruppen nicht auseinander gerissen werden, nur die Fahrwege ändern sich“, sagte Dietrich-Beckers.

Die Hortkinder der Reutter-Grundschule, die sonst den Hort in Estedt nutzen, werden bis zum Ende der Hortzeit künftig in der Schule in Gardelegen betreut. „Das geht für die Zeit“, so Dietrich-Beckers. Die Verwaltung rechne mit einem Baubeginn – noch liegt kein Fördermittelbescheid vor – im Sommer. Die Bauzeit betrage laut Planung 18 Monate.