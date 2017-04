Salzwedeler wird in Gardelegen für seine 50-jährige Chorleitertätigkeit geehrt.

Gardelegen l Eine hohe Ehrung gab es beim 13. Sängertag des Sängerkreises Heide-Drömling für den Kreischorleiter und Chorleiter aus Salzwedel, Hermann Horenburg. Er erhielt die goldene Ehrennadel und eine Ehrenurkunde des Landeschorverbandes Sachsen-Anhalt für seine 50-jährige Chorleitertätigkeit. Die Auszeichnung wurde im Gardeleger Wirtshaus vom Vize-Präsidenten des Landeschorverbandes, Heiko Klähn, überreicht.

Noch kein Nachfolger für Kreischorleiter

Er betonte, einen besonderen Menschen ehren zu dürfen, „der für die Musik viel getan hat, der engagiert und bissig, aber auch menschlich ist.“ Horenburg habe in diesem Ehrenamt immer professionell gearbeitet. „Für ihn muss ein Chor nicht nur singen können, sondern auch etwas darstellen“, so Klähn.

Der 69-Jährige aus Salzwedel zeigte sich erfreut über die Ehrung. Und in dem halben Jahrhundert Chortätigkeit hat er das Chorwesen in der westlichen Altmark entscheidend mitgeprägt. Der einstige Musiklehrer hat 1985 mit seiner Frau Anke den Salzwedeler Kinder- und Jugendchor Zaunkönige gegründet. Dessen Leitung hat Horenburg noch immer inne. Außerdem ist er Chorleiter des Salzwedeler Frauenchores. Darüber hinaus war er Chorleiter des Männerchores Kuhfelde. Dieses Amt hatte er aus gesundheitlichen Gründen abgegeben. Überhaupt will Horenburg künftig etwas kürzer treten. Er verkündete im Rahmen des Sängertages, dass er als Kreischorleiter nicht mehr zur Verfügung stehe. Allerdings wird das offenbar so schnell nicht möglich sein. Denn einen Nachfolger gibt es für dieses Amt bisher noch nicht. Und so konnte der Vize-Präsident des Landeschorverbandes Horenburg noch einmal überreden, solange dieses Amt noch auszuführen, bis ein geeigneter Nachfolger gefunden worden sei. Und der dürfte auch einiges zu tun haben, wie Horenburg im Vorfeld berichtete. Es bedürfe einer entsprechenden Qualifikation, um die 45 Mitglieds- chöre des Sängerkreises bei den Musikbeiratssitzungen des Landesverbandes zu vertreten. „Der Kreischorleiter muss die Interessen der Chöre vertreten und für deren Wünsche und Probleme kämpfen“, so Horenburg. Er sei außerdem für die Qualifizierung der Chorleiter zuständig. Er müsse bei den Chören hospitieren und auch mal einen Satz komponieren oder umschreiben können.

Bilder Für Alfred Fischer, der den Sängerkreis Heide-Drömling 25 Jahre geleitet hat, gab es beim 13. Sängertag im Gardeleger Wirtshaus ein...



Ein weiteres Thema beim Sängertag waren die in diesem Jahr anstehenden Gründungsjubiläen von Chören. Immerhin 12 Chöre werden einen runden Geburtstag feiern (s. Info-Kasten).