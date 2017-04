In die evangelische Kirche Kalbe muss investiert werden. Es gibt dort gleich zwei große Probleme, für die Fördergeld zu beantragen ist.

Kalbe. Nach dem Heiligabend-Gottesdienst ging mit der Orgel in der evangelischen Kirche in Kalbe irgendwie nichts mehr. „Register haben sich nicht mehr ausschalten lassen. Die Pedalen haben geklemmt.“ Kurzum, sagt Kalbes langjähriger Organist und Kirchenchor-Leiter Daniel Graf, das Kircheninstrument habe sich nicht mehr bespielen lassen.

Ein Zustand, den der Gemeindekirchenrat und der Gemeindekirchenverband Kalbe nicht hinnehmen wollten. „Denn es handelt sich hier“, anders als in manch anderem Gotteshaus, „um ein Instrument, das wirklich genutzt wird“, betont der Vize-Vorsitzende des Gemeindekirchenverbandes und Gemeindekirchenrates Kalbe, Mathias Graf.

Notdürftige Reparatur

Er und seine Mitstreiter nahmen daraufhin Kontakt zu einem Orgelsachverständigen auf, der wiederum empfahl, einen regionalen Orgelbauer hinzuziehen. Und der hat nun kürzlich einen Mitarbeiter in die Milde-Stadt geschickt, damit dieser nachschauen konnte, was der Orgel fehlt. Fazit: Sie leidet an Bleifraß.

Dazu, so Mathias Graf, müsse man wissen, dass es sich bei dem von Erst Röver konzipierten Instrument aus dem Jahr 1898 um eine pneumatische Orgel handele, deren Registersteuerung mit Zu- und Abluft funktioniere. Weil aber die dazu nötigen, dünnen Bleiröhrchen – sie sehen laut Daniel Graf aus wie Strohhalme – teilweise schon vom Zahn der Zeit zersetzt waren, wurden sie kurzerhand mit Manschetten ummantelt, sodass sie jetzt erst einmal wieder ihren Dienst verrichten. Erst einmal. „Die Orgel stößt nämlich mittlerweile an ihre Grenzen“, erklärt Mathias Graf nach dem Gespräch mit dem Fachmann. „Denn sie ist innen nicht nur verstaubt und verdreckt, sondern eben auch verschlissen.“ Das sei auch der Grund dafür, warum die Fußpedalen gehakt hätten. In ihnen sei Metall verarbeitet und das habe einfach Rost angesetzt, so Graf senior weiter. Hinzu komme, dass einige hölzerne Orgelpfeifen zusätzlich vom Holzwurm zerfressen seien.

Kompletter Wurmbefall

Ein Problem, das das gesamte hölzerne Kircheninterieur hat. Genau deshalb soll dort auch in absehbarer Zeit eine Begasung stattfinden. „Darunter würden dann aber wiederum die Zinn- und Bleibestandteile der Orgel leiden“, erklärt der stellvertretende Vorsitzende des Gemeindekirchenverbandes und Gemeindekirchenrates. Zwar könnten Einzelteile der Orgel demontiert und zwischengelagert werden. „Aber wir können und wollen ja nicht immer wieder von vorn anfangen“, betont Mathias Graf. „Begasung und Orgelrestauration müssen zusammengefasst werden.“

Und genau dafür sollen nun Fördermittel beantragt werden. Erste Kostenvoranschläge seien bereits eingeholt worden. Demnach müsse insgesamt ein höherer fünfstelliger Betrag in der Kalbenser Kirche angewendet werden. „Aber wir sind jetzt auch einmal dran“, unterstreicht Mathias Graf, der demnächst mit dem Kirchenältesten des Gemeindekirchenverbandes Kalbe, Gerhard Gansewig, zum kirchlichen Verwaltungsamt nach Salzwedel fahren will, um dort abzustimmen, welche Maßnahmen für eine Subventionierung von überregionaler, kirchlicher Seite zu ergreifen sind. Die Antragstellung jedenfalls, für die der Gemeindekirchenrat verantwortlich zeichet, müsse spätestens im September erfolgen. Denn im Oktober, so Mathias Graf weiter, finde die Kreissynode statt. Und in deren Rahmen werde dann festgelegt, welche Projekte im Kirchenkreis Salzwedel bezuschusst werden sollten.

Spendensammlung geplant

Allerdings, auch das macht der Vize-Vorsitzende des Gemeindekirchenverbandes und Gemeindekirchenrates deutlich, werde dann auch eine Spendenaktion gestartet und die Bevölkerung um finanzielle Mithilfe gebeten.

Graf senior selbst ist schon einmal mit gutem Beispiel vorangegangen und hat gemeinsam mit seiner Ehefrau Petra vor einiger Zeit einen größeren Betrag zur Wiederherstellung eines mehrere Jahrhunderte alten, hölzernen Reliefs gespendet. Es hängt in der Kirche direkt unter der Kanzel und zeigt die Kindersegnung Jesu. Und auch diese Relique ist schwer vom Holzwurm befallen.