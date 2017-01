Grünes Licht für die Gedenkstätte Feldscheine Isenschnibbe: Im Landeshaushalt werden drei Millionen Euro eingestellt.

Gardelegen (gb/ca) l Die geschäftsführenden Vorsitzenden der drei Regierungsfraktionen des Landtages (CDU, SPD und Grüne) haben am Montagabend in einer gemeinsamen Sitzung festgelegt, dass für den Bau des Besucher- und Dokumentationszentrums auf der Gedenkstätte Feldscheune Isenschnibbe Gardelegen drei Millionen Euro in den Doppelhaushalt 2017/2018 eingestellt werden sollen. Darüber informierte gestern Abend der SPD-Landtagsabgeordnete Jürgen Barth. Die Mittel kommen aus dem Haushaltsüberschuss in Höhe von 350 Millionen Euro. Davon sollen noch 20 Millionen Euro für Investitionsmaßnahmen im Land eingesetzt werden.