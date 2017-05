Im hinteren Bereich des Kalbenser Seniorenheims an der Gartenstraße befindet sich dieses für einen Demenzgarten geeignete Areal. Foto: C. Kaiser

Das Kalbenser Seniorenheim an der Gartenstraße soll in eine Spezialeinrichtung für Demenzerkrankte umgewandelt werden - samt Demenzgarten.

Kalbe l Durchschnittlich rund 70 Prozent der Bewohner von Pflegeeinrichtungen würden demenzielle Veränderungen aufweisen. Das seien Erfahrungswerte und das sei auch in Kalbe der Fall, sagt Caspar Boshamer, der Chef der „Seniorenheim Klein Sanssouci“ GmbH, die in der Kleinstadt zwei Häuser betreibt. Eins davon, das Heim an der Gartenstraße mit 44 Plätzen, soll mittelfristig in eine Spezialeinrichtung für Demenzerkrankte umgewandelt werden. Und dazu gehört laut Boshamer auch die Schaffung eines sogenannten Demenzgartens.

Wissenschaftliche Begleitung

Doch was ist darunter zu verstehen? „Wir beschäftigen uns wissenschaftlich mit dem Thema“, sagt der Mann, der nicht nur die Seniorenheime in Kalbe verantwortet, sondern der auch Vorsitzender der Gartenakademie Sachsen-Anhalt mit Sitz in Gardelegen ist. Und dort gebe es eine Fachkraft, die zurzeit eine zusätzliche Ausbildung zur Gartentherapeutin absolviere und die ihre Abschlussarbeit dem Thema Demenzgarten widmen werde, erklärt Boshamer.

So ein Garten sei aufgrund seiner Struktur dazu geeignet, Menschen mit demenziellen Veränderungen, die oftmals eine gewisse Unruhe in sich tragen würden, positiv abzulenken und sie zu beschäftigen. Dazu sei es aber erforderlich, einen separaten Zu- und Ausgang zu schaffen. Im hinteren Bereich des Hauses II gebe es für eine solche umfriedete Gartenanlage, die die Bewohner sowohl allein als auch mit Begleitung aufsuchen könnten, die baulichen Voraussetzungen. „Wenn die Planung abgeschlossen ist, dann wollen wir im Herbst Fördermittel dafür beantragen“, sagt Caspar Boshamer und ist optimistisch, dass diese dann auch gewährt werden.

Dann fügt er an: „Wir wollen für beiden Häuser in Kalbe ein sogenanntes Demenzkonzept entwickeln. Der Garten ist nur der Anfang.“ Geplant sei die Umsetzung in den nächsten zwei bis drei Jahren, so Boshamer. Es würden dafür dann auch noch Kooperationspartner gesucht.