Lindstedts Ortsbürgermeister Siegfried Jordan ist für eine Erhöhung der Grundsteuer B. Damit würden alle Einwohner an der Gestaltung eines lebenswerten Umfeldes beteiligen. Archivfoto: Anke Kohl

Lindstedts Ortsbürgermeister Siegfried Jordan hat sich für eine Erhöhung der Grundsteuer B im Bereich der Stadt Gardelegen ausgesprochen.

Lindstedt/Gardelegen (iwi) l Der Lindstedter Ortsbürgermeister Siegfried Jordan spricht sich für die von der Verwaltung vorgeschlagene Erhöhung der Grundsteuer B aus. „Sie ist in meinen Augen die gerechteste Form der Steuererhöhung, weil alle diese zahlen müssen“, so Jordan. So trage jeder Bürger der Hansestadt Gardelegen mit dazu bei, „dass unsere große Stadt für alle Einwohner lebenswerter wird“. Jordan begründet seine Zustimmung zur Steuererhöhung mit notwendigen Investitionen.

Ortschaft Lindstedt mit 16 Maßnahmen

Allein der Lindstedter Ortschaftsrat habe acht Maßnahmen eingereicht, dazu kämen acht weitere Projekte, die aus Sicht der Stadt abgearbeitet werden müssten. Allein für Lindstedt ergebe sich im Doppelhaushalt 2017/18 damit ein Investitionsvolumen von 775 000 Euro. Als Beispiele nannte Jordan den Abriss der alten Trauerhalle und die Instandsetzung des Weges zum Sportplatz. Grundsätzlich begrüßte der Ortsbürgermeister die erstmals aufgestellte Liste von Maßnahmen, die die Wünsche der Ortsteile darstellt.

Für die gesamte Hansestadt liege der Finanzbedarf bei 1,117 Millionen Euro, um Instandsetzungswünsche in den Ortschaften umzusetzen. Bei Hinzurechnung der Investitionen für die geplanten neuen Kitas, „ergibt dies die stolze Summe von 9,117 Millionen Euro“. Seit Wochen werde über diese Maßnahmen gesprochen, „und seit Wochen wurde auch über die Notwendigkeit einer Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B gesprochen, ganz einfach, um diese vielen Maßnahmen auch in die Realität umzusetzen“, so Jordan. Und daher sei er für die Erhöhung, auch wenn „natürlich keiner über Steuererhöhungen erfreut ist“.