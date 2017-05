Der Schriftzug der Gardeleger Karl-Marx-Schule steht bei Karl-Heinz Reck im Garten. Die Buchstaben sind frisch gestrichen.

Salzwedel/Gardelegen l Rund fünf Jahrzehnte lang zierte er den Eingangsbereich der Gardeleger Karl-Marx-Schule, der Namenszug des weltbekannten Revolutionstheoretikers. Doch mit dem Neubau der Bildungseinrichtung gab es ein Problem: Die insgesamt rund 50 Kilogramm schweren Buchstaben waren zu schwer für die neue Fassade.

Für 198 Euro zum 198. Geburtstag

Der Förderverein der Schule bot den Schriftzug im Internet an – und Karl-Heinz Reck erwarb diesen kurz vor dem 198. Geburtstag von Marx zum Preis von 198 Euro. Nunmehr, ein Jahr später zum 199. Ehrentag, hat der Schriftzug einen vorläufigen Platz auf dem Reck‘schen Grundstück gefunden. Länger als ein Jahr soll er hier aber nicht verweilen. „Wer das Werk öffentlich aufstellen möchte, kann sich gern mit mir in Verbindung setzen“, versicherte Reck. Möglich wäre seiner Ansicht nach ein Platz auf dem Kreisel an der Salzwedeler Karl-Marx-Straße oder eine Rückkehr zur Karl-Marx-Schule in Gardelegen.

Auf Rahmen befestigt

An die neue Fassade der Schule müssten die Buchstaben jedenfalls nicht mehr, dafür hat Metallbaumeister Dennis Mosch gesorgt. In seiner Werkstatt in Rademin hat er sie aufgearbeitet, mit einem neuen, roten Farbüberzug versehen und sie auf einem Metallrahmen befestigt. Rund 25 Arbeitsstunden stecken in dem Projekt. Karl-Heinz Reck verbindet mit dem Schriftzug eine persönliche Geschichte. Die Buchstaben entstanden 1965 im LIW Gardelegen. Im gleichen Jahr begann der spätere Lehrer dort seine Berufsausbildung mit Abitur.