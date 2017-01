Jahreshauptversammlung der Gardeleger Feuerwehr am Sonnabendabend im Gerätehaus. Geehrt wurden André Papke (20-jährige Mitgliedschaft, von links), Benjamin Klaus (10 Jahre), Joachim Strutz (60 Jahre), Gardelegens Ortswehrleiter Henrik Lehmann (20 Jahre), Karsten Hintze (10 Jahre) und Jan Ebeling (10). Foto: Cornelia Ahlfeld

Die Gardeleger Ortswehr konnte 2016 einen leichten Mitgliederanstieg verzeichnen. Dennoch bleibt die Mitgliederwerbung ein Hauptschwerpunkt.

Gardelegen l 6561 Stunden im Jahr 2016 im Dienst für die Feuerwehr und damit für die Stadt Gardelegen – eine beeindruckende Zahl, die Gardelegens Ortswehrleiter Henrik Lehmann am Sonnabend bei der Jahreshauptversammlung der Wehr bekanntgab. Ausbildung, Dienste, Sonderdienste und Einsatzstunden von allein insgesamt 2249 Stunden. Damit wird deutlich, die Mitgliedschaft in einer Feuerwehr ist schon lange kein Freizeithobby mehr, sondern eine verantwortungsvolle Aufgabe, die im Ehrenamt erledigt wird. Dafür gab es nicht nur von Lehmann Lob und Dank, sondern auch von Gardelegens Bürgermeisterin Mandy Zepig.

Im Vergleich zu 2015 mit 5441 Dienst- und Einsatzstunden gibt es damit 2016 einen Anstieg um 1120 Stunden, die von den aktiven Mitgliedern der Wehr geleistet wurden. Nicht zuletzt bedingt auch durch einen Anstieg bei den Einsätzen von 105 im Jahr 2015 auf 117 im vorigen Jahr. Deutlich mehr Zeit wurde auch in die Ausbildung der Kameraden investiert.

Hauptschwerpunkt der Arbeit sei nach wie vor die Gewinnung neuer Mitglieder. „Zur Sicherstellung der Tages- alarmbereitschaft müssten gut 10 bis 15 weitere Kameraden gewonnen werden“, so Lehmann. Zurzeit hat die Wehr 103 Mitglieder, darunter 54 aktive Kameraden. „Bei der Mitgliederzahl ist ein leichter Anstieg zu verzeichnen“, bilanzierte Lehmann. Neu dabei: Die Gardeleger Wehr habe mit Matthias Lemm aus Kalbe ein gut ausgebildetes Gastmitglied in ihren Reihen für die Sicherung der Einsatzbereitschaft am Tage.

Das Durchschnittsalter im aktiven Dienst liege bei 34,9 Jahren, also eine recht junge, schlagkräftige Truppe.

Wichtig sei allerdings nicht nur die Gewinnung neuer Mitglieder, sondern die Pflege des vorhandenen Mitgliederstammes. „Das hat oberste Priorität“, betonte Lehmann. „Aktivgeist, Teamgeist und Kameradschaft ist die Grundlage für eine leistungsfähige Feuerwehr“, so Lehmann weiter.

Dazu brauche es auch Motivation und Anerkennung des ehrenamtlichen Engagements der Kameraden. Eine Möglichkeit, um Anreize zu schaffen, sei die kostenlose Nutzung der Freibäder für alle Kameraden. 2016 gab es seitens der Stadt diese Möglichkeit für Kinder- und Jugendwehrmitglieder. Das sollte auch auf den erwachsenen Kameradenkreis ausgedehnt werden.

Das wäre durchaus möglich, machte Bürgermeisterin Mandy Zepig deutlich. Allerdings sei kostenloser Eintritt für alle erwachsenen Kameraden eine finanzielle Größenordnung, über die sie, anders als bei den Kindern, nicht allein entscheiden könne. Sie werde aber im Rahmen einer geplanten Änderung der Freibädernutzungsverordnung diese Thematik in die Fachausschusssitzungen im Februar mit einbringen, versicherte Zepig. Die Stadt wolle sich auch bei der Mitgliederwerbung beteiligen. Ein Schritt dazu sei der Hinweis bei Stellenausschreibungen, dass eine Mitgliedschaft in der freiwilligen Feuerwehr wünschenswert sei. „Verordnen können wir das momentan noch nicht“, so Zepig.