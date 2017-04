Viele Schüler haben am Donnerstag den Zukunftstag im Revierkommissariat in Gardelegen verbracht, um sich über die Aufgaben eines Polizisten zu informieren und erste Erfahrungen zu sammeln, um später ja vielleicht auch im Polizeidienst zu arbeiten. Foto: Malte Schmidt

Den Zukunftstag haben am Donnerstag 21 Siebt- und Achtklässlern im Revierkommissariat in Gardelegen verbracht.

Gardelegen l Aufgeregt lag Sam auf dem Boden und hielt ununterbrochen den Blickkontakt zu seinem Herrchen Nico Schmidt. Man merkte dem zweijährigen Belgischen Schäferhund an, dass er es kaum erwarten konnte, eine Anweisung von Schmidt zu erhalten. „Sam verhält sich nicht nur hier auf dem Trainingsgelände des Revierkommissariats in Gardelegen so, sondern auch im Urlaub“, wie Hauptmeister Nico Schmidt am Donnerstag erzählte, „er weiß, dass ich sein Lieblingsspielzeug in meiner Tasche habe, mit dem er spielen darf, wenn er nach meiner Anweisung etwas gut gemacht hat.“ Das heißt, dass Nico Schmidt seinen Hund stets fordern muss, damit ihm nicht langweilig wird.

Zellen von innen gesehen

Gespannt hörten ihm dabei 21 Siebt- und Achtklässler vom Gardeleger Geschwister-Scholl-Gymnasium, dem Winckelmann- und Hildebrandt-Gymnasium Stendal, von den Sekundarschulen Mieste, Bismark und Gardelegen sowie dem Eichendorff-Gymnasium Wolfsburg zu. Sie alle waren am Donnerstag in die Hansestadt nach Gardelegen gekommen, um sich über diesen Beruf zu informieren. So war es Oberkommissar Andreas Bläsing, der die Schüler vor dem Schautraining der Hundestaffel über den Polizeialltag und alles was damit verbunden ist, informierte. Ob Ausbildungszweige, die dafür benötigen Anforderungen oder die Aufgaben eines Polizisten: In diesen und weiteren Bereichen wurden die Jungen und Mädchen informiert und durften Fragen stellen.

Die Regionalbereichsbeamten Henry Rosner (Polizeioberkommissar) und Lutz Richter (Polizeihauptmeister) hatten es sich dagegen zur Aufgabe gemacht, die Schüler durch die Räumlichkeiten des Revieres zu führen und ihnen zu zeigen, wie man Fingerabdrücke erkennt, ein Atemalkoholtest oder eine Körperkontrolle funktioniert.

Bilder Schäferhund Sam leistet seinem Herrchen unbedingten Gehorsam. Das ist wichtig für den Polizeieinsatz. Foto: Malte Schmidt



Gekonnt springt Sam über die Hürde. Gleich danach ruft sein Herrchen Nico Schmidt, dass der Belgische Schäferhund Platz machen soll, und schon liegt...



„Spannend für die Schüler war auch, als ihnen Guido Händler zeigte, wie Polizisten ihre Schießübungen absolvieren. Natürlich fanden die Mädchen und Jungen es sehr interessant, mal eine Zelle von innen zu sehen“, erklärte Henry Rosner.

Interessierte Schüler haben am Sonnabend, 10. Juni, in der Zeit von 10 bis 15 Uhr Zeit, den Tag der offenen Tür in der Fachhochschule der Polizei Sachsen-Anhalt in Aschersleben zu besuchen. Die Schule befindet sich an der Schmidtmannstraße 86. Weitere Informationen über den Beruf gibt es auf der Internetseite unter www.polizei.sachsen-anhalt.de.