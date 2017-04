In Parchen waren Heidi Pacher und Bernhard Hoffmann aus Berlin-Spandau zu Gast. Sie waren Teilnehmer des Line-Dance-Festivals

Parchen l Regentropfen prasseln am Sonntag an die Fenster des kleinen Wohnwagens von Heidi Pacher und Bernhard Hoffmann, während das Paar aus Berlin-Spandau eine kleine Pause vom Line-Dance einlegt und sich dabei liebevoll um Pudeldame Püppi kümmert.

So viele Angebote des Festivals wie möglich haben die Paartänzer für sich nutzen können. Workshop, Konzert, Tanznachmittag. In einem Momentchen der Ruhe macht sich dann so etwas wie Wohlfühlatmoshäre in ihrem beengten Mobil breit. Von Freitag bis Sonntagmittag hielt sich das Paar in Parchen auf und genoss die Nachbarschaft von Wohnwagen beispielsweise aus Regensburg, Zerbst, Bitterfeld und Dresden. Mit dabei waren auch Fans aus Rathenow und Wanzleben.

Zwei separate Tanzflächen

Die Anreise nach Parchen nutzte das Berliner Paar gleich für einen Abstecher nach Klaistow zum Spargelessen. So rundeten es das Line-Dance-Festival für sich persönlich ab. Die Vorfreude auf Parchen sei dabei groß gewesen, gibt das Paar gern zu. Das Festival sei hier einfach ein Erlebnis, bei dem alles zusammenpasse, sagt Heidi Pacher. Ein schönes Dorf, eine Gegend, die es ihnen auch erlaube, mit ihrer Pudeldame Gassi zu gehen.

Bilder Heidi Pacher und Bernhard Hoffmann am Sonntagvormittag in ihrem Wohnwagen mit Pudeldame Püppi. Wenn das Paar zum Tanzen ist, liegt der Vierbeiner...



Ralf Selke & Friends sorgten für schwungvolle Countryklänge. Foto: Marion Paeper



Vor zwei Jahren seien Beide über das Internet auf das Festival in Parchen aufmerksam geworden und dann neugierig drauflos gefahren. Als erfahrene Line-Dancer schätzen sie besonders die eigene Tanzfläche in der Klapperhalle, die ihnen als Paar zur Verfügung steht. Hier gerieten sie nicht mit einer Tanzfläche für die Einzeltänzer auf Kollisionskurs. Anderenorts seien die Flächen nur durch eine Linie voneinander getrennt. „Zwei separate Tanzflächen gibt es eben nicht überall“, berichtet Bernhard Hoffmann als erfahrener Line-Dancer.

Stress abbauen

Line-Dance ist die große Leidenschaft der beiden Senioren, auf dem Tanzboden lernten sie sich schließlich auch kennen. Line-Dance war für Beide eine Möglichkeit, sich dem alltäglichen Stress zu entziehen und endlich kürzer zu treten. „Ich hatte zwei Geschäfte und eine Schneiderei und war kurz davor, durch den täglichen Druck krank zu werden.

Dann bin ich dem Rat der Ärzte gefolgt, mir ein Hobby zu suchen“, erzählt Heidi Pacher. Ihre Wahl fiel auf Line-Dance - weil sie auch Bewegung suchte. „Ich stehe auf der Tanzfläche und denke an nichts. Das tut mir einfach gut“, sagt Heidi Pacher, die mit ihrem Lebensgefährten auch im nächsten Jahr wieder nach Parchen zum Festival kommen will.

Termin für 2018

Veranstalter Uwe Komorowski (Metermann Event) hat für dieses Festival auch schon den Termin parat: Es wird dann vom 13. bis 15. April stattfinden. Am vergangenen Wochenende waren die Line-Dancer doch zum Teil noch recht geschafft, weil insbesondere über Ostern in der Line-Dance-Szene viel geboten wurde.

Diese Doppelung solle für das nächste Jahr vermieden werden, meint Komorowski. Der Veranstalter konnte am Wochenende 250 bis 300 Besucher zählen. „Unsere Gäste waren erneut begeistert von der familiären Atmosphäre, die hier herrschte.“