Zum ersten Mal trafen sich die Kameraden der Ortsfeuerwehren Derben und Ferchland zu einer gemeinsamen Jahreshauptversammlung.

Derben/Ferchland l Der Schulungsraum im Derbener Feuerwehrgerätehaus war gut gefüllt. Im vorigen Jahr hatte es hier traurig ausgesehen bei der Jahreshauptversammlung, und das gleiche galt für Ferchland. Der Schritt war also überfällig, und von Berührungsproblemen war auch absolut nichts zu spüren. Nach dem offiziellen Teil der Versammlung wurden die Platten mit belegten Brötchen aufgetischt und Getränke ausgeteilt – alle zusammen verbrachten noch einen geselligen Abend.

Derbens Ortsbürgermeister Werner Meier, der die Versammlungsleitung übernommen hatte, drückte seine Freude über die gut gefüllte Tafel aus, und auch Elbe-Pareys Bürgermeisterin Nicole Golz würdigte die Entscheidung. „Nur in der Gemeinschaft sind wir stark“, wiederholte sie, was sie schon oft betont hatte.

So galt der Jahresbericht, den Derbens Ortswehrleiter Axel Plöntzke vortrug, im Prinzip für beide Wehren. Die Zahl der Einsätze war 2016 deutlich geringer als im Vorjahr: nur viermal mussten die Kameraden ausrücken. 2015 war es zehnmal. Und dabei ging es auch noch gleich mit einem Fehlalarm los: am 9. März im Holzwerk. Am 23. April gab es einen Pkw-Brand in Derben, im November erneut ein Fehlalarm bei HFG und im Dezember eine Hilfsaktion in Neuderben zur Gebäudeöffnung.

Bilder Neue Einsatzjacken für die Atemschutzgeräteträger: v.l. Florian Plöntzke, Sven Hellwig, Henrik Scherber, Bianca Plöntzke und Axel Plöntzk...



Die Ausbildung absolvierten 2016 die drei Ortsfeuerwehren Derben, Ferchland und Hohenseeden gemeinsam, und zwar im Wechsel an den drei Standorten. Auch an der Ganztagsausbildung im Schwellenwerk Güsen beteiligten sich etliche Kameraden. Und auch das Dorfleben wurde unterstützt, zum Beispiel das Martinsfest der Kita „Elbschlümpfe“.

Der Ortsfeuerwehr Derben derzeit insgesamt 21 Kameraden an, davon 13 in der Einsatzgruppe, wobei zwei noch die Grundausbildung absolvieren. Ein Kamerad wechselte 2016 aus der Jugendfeuerwehr in die aktive Gruppe. Die Alters- und Ehrenabteilung hat acht Mitglieder, und sieben sind in der Kinder- und Jugendabteilung aktiv.

Der Ortsfeuerwehr Ferchland gehören ebenfalls 21 Mitglieder an, davon acht in der Einsatzgruppe, zehn in der Alters- und Ehrenabteilung und drei in der Jugendfeuerwehr.

Enge Kooperation

Die Ausbildung der Kinder- und Jugendfeuerwehr Derben und Ferchland erfolgt schon seit mehreren Jahren gemeinsam, wobei es auch eine enge Zusammenarbeit mit Jerichow gibt. Jugendwartin Bianca Plöntzke erstattete Bericht: Insgesamt 74 Ausbildungsstunden gab es 2016, inbegriffen die verschiedensten Aktivitäten, die nicht direkt mit der Feuerwehrausbildung zu tun haben, wie Faschingsfeier, Seifenkistenrennen, Zeltlager in Zabakuck, Kinderaktionstag in Blumenthal, Herbstlauf in Mützel, Spaßwettkampf in Schlagenthin, Herbstfest mit Fackelumzug der Kita Derben, Schwimmfest in Burg und die Weihnachtsfeier im Elbehaus Ferchland. Zudem beteiligten sich sie Derbener und Ferchländer Jugendlichen am tollen Programm zur 125-Jahrfeier der Jerichower Feuerwehr.

Höhepunkt für die Jugendwarte war die Teilnahme am deutsch-finnischen Jugendleitertreffen in Helsinki, schwärmte Bianca Plöntzke. Zudem wurde sie zur stellvertretenden Kreisjugendwartin gewählt, und Katja Gottemeier zur Schriftführerin.

Nicole Golz dankte den beiden Frauen für ihre engagierte Arbeit und auch allen anderen Kameraden und betonte: „Ich hoffe, dass wir es gemeinsam schaffen, noch mehr Leute für die Feuerwehr zu gewinnen!“

Einen ausführlichen Überblick über die Arbeit der Feuerwehr Elbe-Parey insgesamt gab der stellvertretende Gemeindewehrleiter Marko Gummelt.