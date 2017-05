Kita-Leiterin Beate Rente (2. v. links) im Gespräch mit den Besuchern des Stadtseniorengremiums in Tucheim. Foto: Mike Fleske

Unterbrechung beim Monatskino und Rücktritte aus dem Kreisseniorengremium. Die Stadtsenioren tagen in der Tucheimer Kita „Spatzenhausen“.

Genthin/Tucheim l Eine Reihe von Informationen hatte die Vorsitzenden des Genthiner Stadtseniorengremiums Karla Hahm und Heinz Köppe während der jüngsten Zusammenkunft auf dem Plan.

Rücktritt im Kreisseniorenrat

Karla Hahm und Heinz Köppe teilten der Runde mit, dass sie von ihren Posten im Kreisseniorengremium zurückgetreten seien. „Wir wollen unsere Kraft stärker für die Arbeit bei den Stadtsenioren nutzen“, machte Heinz Köppe deutlich. Weitere Ausführungen wollten die Vorsitzenden nicht machen. „Es ist eine Entscheidung, die wir nicht weiter begründen möchten“, so Hahm. Die Genthiner Senioren haben damit im Kreis derzeit nur noch zwei, statt bislang vier Vertreter. Karl-Heinz Koszior und Fritz Franke sind nach wie vor Mitglieder in Genthin und im Kreis.

Das Seniorenkino pausiert in den kommenden Monaten. „Von Juni bis einschließlich August werden wir eine Sommerpause einlegen“, erklärte Heinz Köppe und begründete den Schritt mit dem geringen Zuspruch in der warmen Jahreszeit. „Oft werden uns vom Genthiner Kino Filme extra für unsere Vorstellung besorgt, es ist schade, wenn wir dann keine Zuschauer haben.“ Ab September wird es die monatliche Sonderveranstaltung wieder geben. Vorschläge für Filme, die in der zweiten Jahreshälfte laufen sollen, können den Stadtsenioren unterbreitet werden.

Auch die Infonachmittage im Lindenhof gehen in eine Pause. Auch dort wird es im Herbst weitere Auflagen geben. „Die jüngste Veranstaltung mit praktischen Übungen zur Ersten Hilfe ist so gut angekommen, dass wir diesen Informationsnachmittag erneut anbieten wollen“, kündigte Karla Hahm an. Unabhängig davon wird es auch die Verkehrsteilnehmerschulung geben.

Vor-Ort-Termin

Im Nachgang zum Vor-Ort-Termin in der Parkanlage Bahnhofs/Poststraße haben die Senioren ein Protokoll mit eigenen Vorschlägen gefertigt, dass den Stadträten mittlerweile zur Verfügung gestellt wurde und in die weiteren Beratungen zu diesem Thema einbezogen wird. Ihre jüngste Sitzung hielten die Stadtsenioren in der Kita Tucheim ab. Die Zusammenkunft begann mit einem Rundgang durch die Räumlichkeiten und Informationen der Einrichtungsleiterin Beate Rente über das Haus.

Im Juni planen die Stadtsenioren eine Sitzung im Haus der Generationen in Genthin (13. Juni um 14 Uhr). „Wir wollen auf diesem Wege ganz unterschiedliche öffentliche Einrichtungen der Stadt kennenlernen und uns vor Ort selbst ein Bild machen“, erklärte Heinz Köppe.