Die Halberstädterin Kathrin Katt vertritt Sachsen-Anhalt beim Wettbewerb „Bester Florist“ des Mitteldeutschen Rundfunks.

Halberstadt l Einen besonderen Auftrag hat das älteste ­Blumenfachgeschäft Halberstadts an Land gezogen. Der schlägt sich zwar nicht unmittelbar auf den Umsatz des 110 Jahre alten Traditionsunternehmens nieder. Für Kathrin Katt, Geschäftsführerin der Scilla Witte Schachtner KG, ist es jedoch Ehre und Auszeichnung zugleich, Sachsen-Anhalt bei der Kür des „Besten Floristen“ im Sendegebiet des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) zu vertreten, betont sie im Volksstimme-Gespräch.

Der MDR hat den Wettbewerb 2016 ins Leben gerufen. Und nicht jeder wird dazu eingeladen. Insgesamt nur drei Floristen nehmen daran teil, ein Vertreter pro Bundesland – Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen.

Schon 2016 Pokalsieg

Der erste Wettbewerb-Sieger 2016, Martin Neumann, kam aus Sachsen-Anhalt. Den Pokal 2017 wieder nach Sachsen-Anhalt zu holen, ist das erklärte Ziel von Kathrin Katt. ­Bewerben konnte man sich um eine Teilnahme jedoch nicht. Auserkoren hat sie ihr Fachverband. „Dort erkundigte sich der MDR nach einem würdigen Vertreter für unser Bundesland, und der Verband empfahl unseren Betrieb. Ich habe natürlich sofort zugesagt, keine Frage“, so die Floristin. Obwohl es nicht so ihr Ding ist, in der Öffentlichkeit zu stehen, wie sie sagt. Allerdings sei es eine interessante und neue Aufgabe, der sich die Halberstädterin gern gestellt hat.

Das Lampenfieber sei im Vorfeld des Termins entsprechend groß gewesen. Dann tauchte in der vergangenen Woche ein Kamera-Team des Senders im Halberstädter Geschäft in der Friedrich-Ebert-Straße auf. Zwar angemeldet, aber Kathrin Katt wusste nicht, was auf sie zukommt.

Drei Aufgaben in einer Stunde

„In drei Briefumschlägen steckten drei Aufgaben, die ich innerhalb von einer Stunde abarbeiten musste.“ Die Floristin musste einen Kopf- und Armschmuck binden, einen Tauf-Strauß und einen Strauß zu einer silbernen Hochzeit. „Den letzten Strauß vor dem besonderen Hintergrund, dass das Jubiläumspaar nach ­Marokko reist. Das war schon außergewöhnlich, das Thema in den Strauß mit einzuarbeiten“, berichtet Kathrin Katt. „Und dann steht man noch die gesamte Zeit unter Beobachtung. Die Kamera ist überall dabei, übersieht nichts, hält jeden Fehler fest. Ich war ganz schön aufgeregt.“ Die Fachfrau hat die Aufgaben jedoch mit Bravour gelöst. Trotz des Stresses sei es ein interessanter und toller Tag gewesen, resümiert die Halberstädterin.

Doch wie geht es nun weiter? Der erste Sendetermin ist am 5. Februar, dann folgen über zwei Wochen verteilt weitere. Im Internet haben die Zuschauer die Möglichkeit zu voten, also den oder die Siegerin zu küren.

Vor 110 Jahren gegründet

Vor 110 Jahren gegründet, ist die Scilla Witte Schachtner KG, die Kathrin Katt gemeinsam mit ihrem Bruder Andreas Schachtner führt, das älteste Blumenfachgeschäft in der Kreisstadt. Selbst 40 Jahre DDR hat der Betrieb ohne Verstaatlichung überstanden. „Damals war das Unternehmen klein. Das hat uns wohl davor gerettet“, vermutet die Geschäftsführerin. Bis 1945 am Holzmarkt ansässig, zog der Familienbetrieb nach der Zerstörung des Stadtzentrums am 8. April 1945 an den heutigen Standort. Nach der politischen Wende erlebte Scilla Witte einen Aufschwung, das Unternehmen wuchs. Heute beschäftigen Kathrin Katt und Andreas Schachtner zwei Floristen und zwei Auszubildende sowie im Garten- und Landschaftsbau acht Mitarbeiter.