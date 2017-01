Farbenfroh präsentiert sich die Diesterweg-Grundschule an diesem Giebel. Foto: Sabine Scholz

Alles auf Anfang bei der Sanierung Diesterweg-Grundschule Halberstadt. Der Bauausschuss hat über die Ausschreibungsmodalitäten beraten.

Halberstadt l Für die Sanierung der Diesterweg-Grundschule hat der Stadtentwicklungsausschuss wichtige Weichen gestellt. In einem ersten Schritt will die Stadtverwaltung Halberstadt ein Unternehmen beauftragen, das die europaweite Ausschreibung des 5,5 Millionen Euro teuren Bauprojektes in die Wege leitet.

Fachberater ins Boot holen

Die Ausschussmitglieder verständigten sich über die Inhalte, die den Planern übergeben werden sollen. Dazu zählen unter anderem Bestandspläne, das pädagogische Konzept, das Raumprogramm und vieles mehr. Außerdem schlug Jens Klaus, Fachbereichsleiter Stadtentwicklung, vor, angesichts des sehr komplexen Verfahrens einen Berater mit ins Boot zu holen. Er soll das Projekt juristisch und architektonisch begleiten und entscheiden, wer geeignet ist, eine Schule zu bauen. Dazu sei die Verwaltung angesichts der Komplexität des Projekts nicht in der Lage.

Baustart ist unklar

Die Mitglieder des Stadtentwicklungsausschuss gaben für beide Schritte grünes Licht. Ob und wann in diesem Jahr mit den Bauarbeiten begonnen werden kann, ist weiter unklar. Ausschreibung und Planung werden im günstigsten Fall im September beendet sein. Wann der Fördermittelbescheid vorliegt, sei ungewiss.

Im September 2016 hatte sich die Mehrheit der Halberstädter im Rahmen eines Bürgerentscheids für den Erhalt der Diesterweg-Grundschule ausgesprochen. Damit wurde ein Stadtratsbeschluss aufgehoben, der fünf statt sechs Grundschulstandorte in der Kreisstadt forderte.