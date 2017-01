106 Schulmannschaften treten gegeneinander an. Im Harz steigt das Turnier der Tausend.

Halberstadt l Morgen startet es in seine 56. Auflage, das Turnier der Tausend. 106 Mannschaften aus Schulen des Harzkreises haben sich dafür angemeldet. „Das ist toll, so viele Teams hatten wir seit 2003 nicht mehr“, sagt Detlef Rutzen. Der Vorsitzende des Kreisfachverbandes Fußball freut sich, dass der Aufruf seines 25-köpfigen Organisationsteams diesmal auf so viel Resonanz bei den Schulen gestoßen ist. „Leider haben einige Schulen auch abgesagt. Die Ilsenburger Grundschule zum Beispiel wäre gern dabei gewesen, aber es fehlen einfach Lehrer, sodass am Wettkampftag kein Lehrer die Teams begleiten kann.“

Dennoch, auch im Altkreis Wernigerode wächst die Beteiligung der Schulen an diesem deutschlandweit einmaligen Freizeitfußball-Turnier. „Fast alle Grundschulen machen mit, das ist ein schöner Erfolg“, sagt Fußballfan Rutzen, „auch wenn wir im Sekundarschulbereich wohl noch etwas mehr werben müssen.“ Auch im Altkreis Quedlinburg ist die Begeisterung für dieses Schülerturnier noch nicht stark ausgeprägt. Allerdings hält das Weizsäcker-Gymnasium Thale dem Wettkampf seit einigen Jahren die Treue. Erstmals mit dabei sind Teams der Bosse-Sekundarschule Quedlinburg und auch die Grundschule Rieder ist dabei. Aus Harzgerode werden die Kicker abgeholt, ebenso die Teams von der Bodfeld-Sekundarschule Elbingerode. „Für diese Schulen wäre die Teilnahme sonst nicht möglich, weil die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr schwierig ist. Wenn der Bedarf weiter wächst, werden wir mal schauen, ob uns im nächsten Jahr ein paar Sponsoren unterstützen können“, sagt Rutzen.

Dritte Klassen beginnen

Starten wird das Turnier am Mittwoch um 8 Uhr, traditionell treten dann die dritten Klassen gegeneinander an. „Wir haben versucht, auf die Wünsche der Schulen zu reagieren. Deshalb sind die Grundschüler nicht am Freitag dran, wenn es Zeugnisse gibt und auch nicht nachmittags. Da starten dann die älteren Schüler.“

In allen Klassenstufen von 3 bis 13 werden die Besten ermittelt, dafür nutzen die Organisatoren vier Sporthallen. In Halberstadt wird im FSZ und in der „Völkerfreundschaft“ um jedes Tor gekämpft, in Wernigerode in den Sporthallen Stadtfeld und Kohlgarten.

Die meisten Spiele werden am Donnerstag ausgetragen, an diesem Tag findet um 11 Uhr in der „Völkerfreundschaft“ auch die offizielle Eröffnung des traditionsreichen Turniers statt. An allen drei Wettkamptagen starten die Spiele um 8 Uhr und am Nachmittag um 14 Uhr. „Wir freuen uns über Zuschauer, die die Kinder und Jugendlichen anfeuern“, sagt Rutzen.