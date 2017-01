In der Gemm-Schule Halberstadt geht es oft königlich zu. Zumindest an den Schachbrettern.

Halberstadt l Wieder einmal waren bei der Schulschachmeisterschaft der Sekundarschule „Walter Gemm“ aus den geplanten sechs Runden nach Schweizer System acht geworden. Turnierleiter Heiko Schlamm sprach bei der Auswertung der siebenten Auflage von schnellen und zugleich sehr spannenden Begegnungen bis zur letzten Minute.

50 Schüler im Vergleich

Zum Wettbewerb hatten sich diesmal 50 Schülerinnen und Schüler gemeldet.

In zwei Gruppen (5. bis 7. und 8. bis 10. Klasse) widmeten sie sich in der Aula dem königlichen Spiel. In schneller Folge verschoben die Spielerinnen und Spieler die Figuren über das Feld. Hochkonzen­triert verfolgte jeder die Züge des Gegners, versuchte dessen Absichten zu erkennen und gegebenenfalls zunichte zu machen.

Schwere Bewertung

Heiko Schlamm bedankte sich bei allen und lobte die guten Ergebnisse. Das zeigte sich zum Beispiel darin, dass am Ende der Partien in der Gruppe 1 die ersten vier Spieler jeweils punktgleich abschlossen. Deshalb mussten zur Bewertung die Punkte der Gegner herangezogen werden.

Die Leistung von Sven Bucher hob der Lehrer und Leiter der Schach-AG besonders hervor. Der Fünftklässler hatte nicht nur zum ersten Mal an solchem Turnier teilgenommen, sondern mit sieben von acht Punkten auch das beste Ergebnis insgesamt erreicht.

Urkunden für alle

Schulleiterin Monika Kukuk wandte sich an jene Teilnehmer, die sich nicht so weit vorn platzieren konnten: „Ihr habt keinen Grund, traurig zu sein. Ihr habt allein schon durch eure Teilnahme gewonnen.“ Gemeinsam mit Heiko Schlamm gratulierte sie allen und überreichte ihnen Urkunden.

Die Sieger beider Gruppen wurden mit Pokalen geehrt. Wie in jedem Jahr konnten sich alle Turnierteilnehmer über Sachgeschenke freuen, welche die Schulleitung und der Förderverein der Schule am Paulsplan bereitgestellt hatten.