Die Sporthalle des "Gesundheitszentrums Alte Schule Bismarckstraße" in Halberstadt ist fertiggestellt. Am Freitag wurde Einweihung gefeiert.

Halberstadt l Die Sektkorken knallten am Freitagnachmittag in der neuen Sporthalle des „Gesundheitszentrums Alte Schule Bismarckstraße“ in Halberstadt. Das Gebäude ist nicht komplett nagelneu, sondern hat eine aufwendige „Kur“ erhalten. Daran erinnern bei der Eröffnung Fotos aus der Bauzeit, die ein Beamer an eine Wand wirft. Nach mehr als zehn Jahren Leerstand ist die ehemalige Schulsporthalle saniert, umgebaut, modernisiert und feierlich eingeweiht worden. Vertreter aus Wirtschaft und Politik feierten diesen Tag gemeinsam mit der Investorengemeinschaft, die bereits vor einem Jahr das Gesundheitszentrum vis-á-vis in Betrieb genommen hat.

Die Sanierung der Sporthalle sei anfangs nicht bei allen Beteiligten auf Beifall gestoßen, sagt Dr. Carola ­Janschinski, Mitglied der achtköpfigen Investorengemeinschaft. Schließlich habe sich eine Mehrheit dafür ausgesprochen, weil der Bau nicht nur optisch das Ensemble des Gesundheitszentrums abrundet, sondern auch die Leistungspalette der Einrichtung. „Bewegung kann Erkrankung vorbeugen, Sport baut Stresshormone ab und ist Ablass-Ventil“, so die Kardiologin. Im Erdgeschoss des barrierefreien Gebäudes befinden sich außerdem eine Zahnarztpraxis und im Obergeschoss eine Physiotherapie-Praxis.

Die umfangreichen Arbeiten zur Sanierung des 142 Jahre alten Baus haben im August 2016 mit dem Entrümpeln der Räume begonnen, Baustart war im September. Fast nichts ist beim Alten geblieben. Außer der aufgefrischten historischen Backsteinfassade der Sporthalle. Der aus den 1960er Jahren stammende Anbau rechts neben dem Backsteinhaus ist durch einen Neubau ersetzt worden, in dem sich moderne Umkleide-, Sanitär- und Abstellräume befinden, darunter behindertengerechte Toiletten. Rechtzeitig kam die Rettung für den Anbau links neben der Halle, in dem sich die Praxen befinden. Barrierefrei erschließt ein Fahrstuhl die Etagen.

Bilder Die sanierte Sporthalle am Gesundheitszentrum in der Bismarckstraße in Halberstadt. Foto: Jörg Endries



Die Sporthalle steht nicht nur den Patienten des Gesundheitszentrums zur Nutzung offen, sondern auch interessierten Vereinen.