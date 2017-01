Die Besetzung des Aufsichtsrates der Haldensleber Wobau gerät zum Dauerstreit.

Haldensleben l Im Mittelpunkt der Diskussion stehen die beiden Stadträtinnen Marlis Schünemann (CDU) und Roswitha Schulz (Linke). Beide hat der Stadtrat in den Aufsichtsrat der Wohnungsbaugesellschaft (Wobau) Haldensleben entsandt. Nach dem Willen von Bürgermeisterin Regina Blenkle soll dies jedoch rückgängig gemacht werden.

Unter anderem hat sich der Stadtrat damit auf seiner Dezember-Sitzung befasst. In der entsprechenden Beschlussvorlage der Verwaltung wird auf den Gesellschaftervertrag der Wobau verwiesen. Demnach „soll nicht in den Aufsichtsrat entsandt werden, wer ein besonderes persönliches oder wirtschaftliches Interesse in Bezug auf den Gegenstand des Unternehmens hat“. Weiter heißt es, dass Marlis Schünemann nach Ansicht der Verwaltung grundsätzlich befangen sei. Schließlich sei ihr Sohn Geschäftsführer eines Bauunternehmens. Dieses habe sich bereits mehrfach um Aufträge der Wobau beworben und diese teilweise auch erhalten. „Frau Schünemann hat daher bei Entscheidungen des Aufsichtsrates zu Bauaufträgen ein besonderes persönliches Interesse (...)“, so die Beschlussvorlage.

Bereits im August 2016 Stellung bezogen

Diese Vorwürfe sind nicht neu. Bereits im August 2016 hatte Marlis Schünemann auf einer Sitzung des Stadtrates dazu Stellung bezogen. Nach ihrer Darstellung entscheide der Aufsichtsrat der Wobau zwar über Investitionsvolumen sowie über die Frage, ob neu gebaut oder saniert werden solle. Er vergebe auch Aufträge an Architektenbüros - nicht jedoch an einzelne Baufirmen. „Auf die Entscheidung, welche Bauunternehmen beteiligt sind, hat der Aufsichtsrat keinen Einfluss“, betonte Marlis Schünemann gegenüber der Volksstimme. Dies falle in der Regel in die Zuständigkeit der Architektenbüros.

Trotzdem steht die Behauptung im Raum, dass bei der Vergabe nicht alles rechtmäßig gelaufen sei. Entsprechend hatte sich Stadtrat Ralf W. Neuzerling (FDP/Die Fraktion) mehrfach öffentlich geäußert. Dabei bezog er sich auf den „Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2015“ der Wobau. Diesen hat eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft aus Berlin erstellt. Die Stadtverwaltung hat ihn sogar eigens vertiefen lassen. Die zusätzlichen Kosten beliefen sich auf 20 000 Euro.

Entsprechend bezog sich die Prüfung nach Recherchen der Volksstimme nicht nur auf die Buchführung oder die Einhaltung handelsrechtlicher Vorschriften. Durchleuchtet wurde auch die Ordnungmäßigkeit der Geschäftsführung - und zwar besonders hinsichtlich einiger Bauprojekte, zum Beispiel der Gräwigstraße. Unter anderem wurden Bauakten, Protokolle der Aufsichtsratssitzungen und Dienstanweisungen unter die Lupe genommen.

Angeblich zahlreiche Fehler

Laut Ralf W. Neuzerling hätten die Prüfer zahlreiche Fehler festgestellt, die bei der Vergabe gemacht worden seien. Dies hat nach Informationen dieser Zeitung allerdings nichts mit den Vorwürfen zu tun, die gegen Marlis Schünemann erhoben werden.

Tatsächlich empfehlen die Prüfer, die Vergaberichtlinie der Wobau in einigen Punkten zu ergänzen. Davon abgesehen erteilen sie jedoch einen „uneingeschränkten Bestätigungsvermerk“. Die Prüfung habe zu keinen Einwendungen geführt. Anhaltspunkte für strafrechtliche Tatbestände wurden nach Informationen der Volksstimme ebenfalls nicht gefunden.

Wie Uwe Baumgart, Pressesprecher des Landkreises Börde, auf Anfrage mitteilte, haben sich sowohl der Stadtrat als auch die Bürgermeisterin von der Kommunalaufsicht beraten lassen. Weitere Informationen könne er vorläufig nicht geben: „Da es sich hier um ein schwebendes Verfahren handelt, bin ich gehindert, öffentliche Auskünfte zu geben“, so Baumgart. Das ändere sich erst, wenn der Stadtrat seine Haltung bestätige und Regina Blenkle ein zweites Mal Widerspruch einlege. „Dies hätte zur Folge, dass die Kommunalaufsicht dann als Verfahrensbeteiligte in der Sache entscheiden müsste“, informiert Baumgart.

Informationen sind ohnehin öffentlich

Zu Roswitha Schulz heißt es seitens der Stadtverwaltung, dass sie als Immobilienmaklerin tätig ist. „In Kenntnis der Vermietungssituation und der Mietpreise der Wohnungsbaugesellschaft könnte Frau Schulz hier Erkenntnisse und Vorteile für ihre eigene Tätigkeit als Maklerin ziehen und hat damit ein besonderes persönliches Interesse an der Mitarbeit im Aufsichtsrat der Wohnungsbaugesellschaft.“

Dazu ist allerdings anzumerken, dass Informationen über verfügbare Wohn- und Gewerberäumlichkeiten inklusive der dazugehörigen Mietpreise auf der Internetseite der Wobau öffentlich einsehbar sind. Darüber hinaus ist auch Regina Blenkle als Bürgermeisterin der Stadt Haldensleben im Aufsichtsrat der Wobau vertreten. Ihr Mann hat als Immobilienmakler gearbeitet. Auf eine Anfrage der Volksstimme erklärte die Bürgermeisterin jedoch, dass diese Situation nicht mit der von Marlis Schünemann oder Roswitha Schulz vergleichbar sei. Zum einen gehe ihr Mann seiner Tätigkeit nicht mehr nach. Zum anderen sei sie als Bürgermeisterin „qua Amt“ im Aufsichtsrat und nicht wie die beiden Stadträtinnen entsandt worden. Als Beamtin unterliege sie einer besonderen Treuepflicht.

Allerdings räumte die Bürgermeisterin ein, dass es in der Vergangenheit möglicherweise eine vergleichbare Situation zum Fall Marlis Schünemann gegeben habe. Denn bereits als Stadträtin war Regina Blenkle in den Aufsichtsrat der Wobau entsandt worden. Zu dieser Zeit war ihr Mann noch als Immobilienmakler tätig.

Vertrag eigenständig geändert

Im Nachgang teilte Stadtpressesprecher Andreas Radeck mit: „Tatsächlich lässt sich der direkte Vergleich nach ihrer Auffassung aber nicht herstellen. Ihr Mann hat Häuser vermittelt zwischen Käufer und Verkäufer. Er hat keinen Wohnraum verwaltet, bewirtschaftet oder betreut. Und er hat nicht wie im Fall Schünemann von Aufträgen der Wobau profitiert.“

Es ist nicht die erste Beschlussvorlage, die dazu führen würde, dass Marlis Schünemann und Roswitha Schulz ihre Sitze im Aufsichtsrat räumen müssten. Auf der jüngsten Stadtratssitzung erklärte Klaus Czernitzki (Linke) rückblickend: „Wenn man diesen Antrag heute vor sich liegen hat (…), dann erinnert man sich daran, dass die Bürgermeisterin eigenständig ohne Zustimmung des Stadtrates den Gesellschaftervertrag der Wobau geändert hat, um diese beiden Personen auf andere Weise zu entsorgen, nämlich mit einem Altersdiskriminierungsparagraphen. Den musste sie rückgängig machen.“

Zum Hintergrund: Demnach hätten alle Personen ab 65 Jahren aus dem Aufsichtsrat ausscheiden müssen. Die Änderung wurde jedoch kassiert. Im Juni hatte die Stadtverwaltung eine Beschlussvorlage vorgelegt, laut der die Entsendung von Roswitha Schulz rückgängig gemacht werden sollte, weil ihr die nötige Sachkunde fehle. Der Stadtrat stimmte dagegen.

„Heute haben wir eine Vorlage, da wird ihr vorgeworfen, sie weiß zu viel. Und das, was sie weiß, das ist allerdings öffentlich von der Wobau gemacht“, fuhr Czernitzki bei der jüngsten Stadtratssitzung fort. „Mir zeigt sich, dass es hier tatsächlich nur gegen Personen geht und nicht um die Sache.“

Im Gegenzug betonte Regina Blenkle, dass ihre Änderung des Gesellschaftervertrages rechtens gewesen sei. „Die Ausführungen der Kommunalaufsicht mit dem Zwang mir gegenüber waren unkorrekt“, so die Bürgermeisterin. Die von ihr eingebrachte Änderung, dass Mitglieder ab einem Alter von 65 Jahren den Aufsichtsrat verlassen müssen, sei in Anlehnung an das Renteneintrittsalter formuliert gewesen - und damit keine Altersdiskrimierung.

Findet Sitzung statt?

Dessen ungeachtet lehnte die Mehrheit der Stadträte die jüngste Beschlussvorlage ab. Vom Tisch ist das Thema damit allerdings keineswegs. Denn zwischenzeitlich hat die Bürgermeisterin bei der Kommunalaufsicht des Landkreises Widerspruch eingelegt. Daher steht das Thema auf der Stadtratssitzung am Donnerstag erneut auf der Tagesordnung. Ob diese Sitzung stattfindet, ist derzeit noch unklar. In der vergangenen Woche hatte die Stadt auf ein Gutachten verwiesen, das der Rechtsanwalt der Bürgermeisterin erstellt hat.

Aufgrund eines Fehlers im Zusammenhang mit dem Stadtanzeiger seien demnach eventuell alle Stadtratsbeschlüsse der letzten zwei Jahre ungültig. Andreas Radeck teilte darüber hinaus mit, dass auch kommende Sitzungen vorläufig keinen Sinn machten, weil getroffene Entscheidungen vor diesem Hintergrund null und nichtig seien. Stadtratsvorsitzender Guido Henke (Linke) vertritt jedoch eine andere Meinung. Nach seiner Darstellung können alle Sitzungen wie geplant stattfinden.