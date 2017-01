Ein 27-jähriger Autofahrer hat sich Sonntagnachmittag bei Hakenstedt auf der A2 überschlagen. Er wurde schwer verletzt.

Hakenstedt l Am Sonntagnachmittag endete die Fahrt eines 27-jährigen Autofahrers dramatisch, nachdem er mit seinem Fiat ins Schleudern geraten war. Sein Auto kippte und überschlug sich mehrfach, bis es seitlich auf dem rechten Fahrstreifen zum Liegen kam, wie eine Sprecherin der Autobahnpolizei am Montag mitteilte. Der junge Mann wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Warum er die Kontrolle über seinen Wagen verloren hatte, ist zurzeit noch unklar

Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Autobahn für eineinhalb Stunden teilweise gesperrt werden. Einen großen Dank spricht die Autobahnpolizei allen Ersthelfern für die vor Ort geleistete Erste Hilfe sowie die Beräumung der auf der Fahrbahn verstreuten Trümmerteile aus.