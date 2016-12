Zu einem schweren Unfall kam es am Donnerstag auf der A2 zwischen Magdeburg und Irxleben. Ein 42-Jähriger wurde schwer verletzt.

Irxleben (il) l Ein 42-jähriger Magdeburger ist am Donnerstagabend bei einem Unfall auf der Autobahn 2 schwer verletzt worden. Der Mann hatte gegen 20 Uhr zwischen dem Autobahnkreuz Magdeburg und der Anschlussstelle Irxleben die Kontrolle über seinen Ford verloren und war ins Schleudern geraten. Er geriet nach links ab und stieß gegen die Mittelleitplanke, die er auf etwa 40 Meter Länge beschädigte. Der Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. „Andere Verkehrsteilnehmer kamen glücklicherweise nicht zu Schaden“, teilte eine Polizeisprecherin am Freitag mit. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die A2 in Fahrtrichtung Hannover für etwa eineinhalb Stunden voll gesperrt werden. Durch Augenzeugen wurde der Polizei berichtet, dass der Unfallfahrer im Vorfeld starke Schlangenlinien fuhr. Um eine mögliche Alkohol- oder Drogenbeeinflussung zu überprüfen, wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.