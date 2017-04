Besonders viel zu tun gibt es, um die Laufbahn des Sportplatzes wieder in Schuss zu bekommen. Am Sonnabend soll es einen nächsten Arbeitseinsatz geben. Foto: Anett Roisch

Eltern, Lehrer, Kinder und Freunde der Grundschule in Wegenstedt haben einen Frühjahrsputz gestartet. Auf dem Gelände gab es viel zu tun.

Wegenstedt l „Nach langer Vorbereitung mit dem Schulelternrat und dem Bürger- und Heimatverein versuchen wir mit dem Frühjahrsputz, eine alte Tradition wieder aufleben zu lassen“, erklärte Lutz Handschuh, Leiter der Grundschule Wegenstedt. Der letzte Frühjahrsputz fand 2008 statt. Nach den Ausführungen des Schulchefs wäre es unmöglich für den Hausmeister, alle Arbeiten auf dem riesigen Gelände zu bewältigen.

Und auch die Mitarbeiter des Bauhofes der Gemeinde Calvörde würden den großen Bedarf an Aufgaben, die es zu bewältigen gilt, nicht schaffen. So krempelten etwa 20 Familien – teilweise mit ihren Kindern – die Ärmel hoch, um unter anderem den Schulgarten umzugestalten. Schon vor zwei Jahren wurde hier eine Hecke gepflanzt und Rasen angesät, um eine Streuobstwiese entstehen zu lassen. Ein Obstbaum wächst bereits. Im vorderen Bereich des Schulgartens bauten die Helfer nun mit Hilfe von Drahtvorrichtungen und Steinen die Umrandungen der künftigen Hochbeete. „Dann haben die Kinder wieder die Möglichkeit, im Rahmen des Heimat- und Sachkundeunterrichtes zu säen und Gemüse anzupflanzen. Nächste Woche kommt noch eine Kräuterspirale dazu“, kündigte Handschuh an.

Weidenhütten werden gebaut

Mehr Spielmöglichkeiten zu schaffen, das sei schon immer die Mission bei den Arbeitseinsätzen. „Wir haben durch den Naturpark Drömling Weidenruten zur Verfügung gestellt bekommen. Wir bauen Weidenhütten – so lange das Material reicht. Und wir hoffen, dass alles anwächst“, blickte der Schulchef voraus.

Bilder Sandra Schmidt (l.) mit Tochter Mia und Anne Rieger warfen Steine in die Schubkarre. Foto: Anett Roisch



Doreen Ernst (vorn), Mathias Berniger (hinten; v.l.), Christian Ernst mit Tochter Hannah und Markus Bühnemann schafften Steine heran, um die Umrandung für...



Eltern, Naturschützer des Drömlings und Mitglieder des Bürger- und Heimatvereins hatten bereits eine Woche zuvor einen ersten Arbeitseinsatz durchgeführt, um aus Weidenruten Iglus zu bauen. Dieses Mal galt es, ein Tor aus Weidenruten zur abenteuerlichen Welt und noch ein weiteres Iglu zu bauen. Die einzelnen Gruppen sollen einen eigenen Ort zum Verstecken und Spielen finden. Außerdem wurde eine ausrangierte Tafel entdeckt, deren Flaschenzug dafür sorgen soll, dass die Kinder über ihrem Naturdomizil eine Fahne hissen können.

Auch der Spielplatz mit den klassischen Spielgeräten wird bei der Aktion in Ordnung gebracht. „Was wir viele Jahre nicht machen konnten, ist die Reinigung der Laufbahn. Dass die Bahn wieder für sportliche Aktivitäten genutzt werden kann, ist nur durch die tatkräftige Hilfe der Eltern möglich. Es muss das Unkraut rausgehackt werden. Auch das setzen wir nächste Woche noch mal fort. Es gibt noch viel zu tun. Wir wollen die Treppengeländer streichen und einige Rasenflächen anlegen. Wir hoffen wieder auf viele Helfer und wollen diese Aktionen im nächsten Jahr fortsetzen“, erklärte Handschuh.

Wer am Sonnabend, 29. April, mit anpacken möchte, ist ab 9 Uhr willkommen.