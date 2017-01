Der Westheide-Gemeinderat hat nach eingehender Beratung den Haushalt für das Jahr 2017 mit knapper Mehrheit beschlossen.

Neuenhofe l Für den Umbau des ehemaligen Jugendclubs in Hillersleben-Siedlung zu einem Feuerwehrgerätehaus stehen 500 000 Euro im jetzt beschlossenen Haushalt. Da derzeit noch die Planungsunterlagen erstellt werden und eine konkrete Investitionssumme nicht bekannt ist, hatte Eik Theuerkauf den Antrag gestellt, den Beschluss über die Haushaltssatzung noch zurückzustellen. Mit drei Ja-Stimmen, drei Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen wurde dieser Antrag abgelehnt. Ähnlich knapp ging es beim Haushaltsbeschluss zu: vier Ja- und drei Nein-Stimmen sowie eine Enthaltung.

Das Gesamtvolumen des Ergebnishaushaltes liegt für 2017 bei 1,654 Millionen Euro. Größte Einnahmeposition ist der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer mit 538 400 Euro. Zum Vergleich: Die Gewerbesteuereinnahmen werden lediglich mit 180 300 Euro veranschlagt. Vom Land erwartet die Westheide Schlüsselzuweisungen in Höhe von 395 600 Euro. Dem gegenüber stehen allerdings erhebliche Mittel für die erhobenen Umlagen. So zahlt die Westheide eine Kreisumlage von 512 100 Euro. An die Verbandsgemeinde ist eine Umlage von 283 800 Euro zu entrichten.

Neben dem Bau des Gerätehauses steht im Haushalt auch der Neubau eines Bürgerhauses für Hillersleben-Dorf. Eine Expertise hatte ergeben, dass ein Neubau kostengünstiger ist, als den Schulungsraum der Feuerwehr zu sanieren. Die geplanten 350 000 Euro stehen mit Sperrvermerk im Haushalt. „Wir haben dafür Fördermittel beantragt, aber noch keinen positiven Bescheid bekommen“, erläutert Lorenz Czesch, der derzeit für den erkrankten Bürgermeister Hans Hirche die Geschäfte führt. Außerdem muss vor dem Abriss erst das neue Feuerwehrhaus fertiggestellt sein.

Weitere Investitionen

Weitere geplante Investitionsmaßnahmen in diesem Jahr sind der Ausbau der Krugstraße in Hillersleben-Dorf, der Erwerb von 20 Streugutbehältern für alle Ortsteile, die Erneuerung der Spielgeräte für den Spielplatz in Hillersleben-Dorf sowie der Erwerb von Ausstattungsgegenständen für das Borner Bürgerhaus.