Ein besinnliches Konzert in der Vorabendzeit bescherte das Duo Brasso continuo den Besuchern in der Weferlinger Lambertikirche.

Weferlingen l Mit einem musikalischen Programm von getragen bis heiter-beschwingt unterhielt das Duo Brasso continuo seine Zuhörer in der Weferlinger St.-Lamberti-Kirche. Wer den Weg in die Kirche genommen hatte, konnte sich zurücklehnen und der Musik von Christian Wiebeck an der Orgel und Johann Schuster mit der Trompete lauschen.

Beide spielten von der Orgelempore aus und ließen so den Blick auf den geschmückten Altar offen. Ab und an ließ sich auch die Sonne hinter dem Buntglasfenster sehen, was eine wunderschöne Stimmung erzeugte.

Duo besteht seit 2014

Das Instrumentalduo Brasso continuo hatte sich im August 2014 zusammengeschlossen und tourt seitdem gemeinsam, aber auch mit anderen Klangkörpern durch die Lande.

Welche Klangvielfalt die Trompete als Soloinstrument entfalten kann, zeigte sich schon beim ersten Stück des Abends, der verträumten Konzertsonata für Trompete und Orgel in C-Dur von Jean Baptiste Loeillet.

Stücke von Loeillet und Bach

Das barocke Stück stammt aus Zeiten, in denen Johann Sebastian Bach kompositorisch aktiv war. Auch von ihm spielten Christian Wiebeck und Johann Schuster drei speziell von Christian Wiebeck für Brasso continuo arrangierte Stücke.

Christine Sobczyk von der Kirchengemeinde Weferlingen hieß Zuhörer und Musiker willkommen. Sie lud dazu ein, nach dem Konzert nicht gleich nach Hause zu eilen, sondern bei einer Kleinigkeit zu essen und zu trinken noch ein wenig in der Kirche zu verweilen und ins Gespräch zu kommen.

Der musikalische Bogen des Konzertes reichte bis hinein in die Gegenwart. Neben dem klassischen Fach hat sich Brasso continuo auch der zeitgenössischen Musik, vor allem dem Filmgenre, verschrieben.

Auch Zeitgenössisches im Programm

Zu erleben waren Auszüge aus den „Dornenvögeln“ und dem Klassiker „Titanic“. Zuletzt erklang der Abendsegen von Engelbert Humperdinck aus der Oper „Hänsel und Gretel“, wiederum speziell arrangiert von Christian Wiebeck für die beiden Instrumente.

Die Klangfülle der von Orgelbaumeister August Troch (1817–1890) aus Neuhaldensleben gebauten Orgel im Zusammenspiel mit der Trompete setzte nicht zuletzt dank des Könnens von Christian Wiebeck, der vor seinem Studium in Halle, in der Region als Organist in verschiedenen Kirchen aktiv war, und des Trompeters Johann Schusters aus Dresden einen effektvollen Schlusspunkt.