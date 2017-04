In der Nacht zum Ostersonntag wurden in der Innenstadt in Haldensleben zahlreiche Gullideckel aus der Verankerung gehoben.

Haldensleben (muß) l Eine böse Überraschung erlebten Frühaufsteher am heutigen Ostersonntag in der Innenstadt von Haldensleben. In mehreren Straßen hatten Unbekannte in der Nacht zahlreiche Gullideckel aus ihre Verankerung gehoben und auf die Straße gelegt. So in der Bülstringer Straße, der Masche, der Maschenpromenade und der Langen Straße. In der Gartenstraße warfen die Täter die Abdeckungen sogar über einen Zaun.

Auf dem "Alten Friedhof" wurde zusätzlich ein junger Baum umgerissen. In der Magdeburger Strasse musste ein Verkehrsschild dran glauben. Für die Polizei sind diese Aktionen mehr als ein "dummer Jungenstreich". Zwar konnten alle ausgehängten Gullideckel wieder notdürftig eingesetzt werden, jedoch ragen einige Abdeckungen noch wenige Zentimeter über die Fahrbahn und stellen somit weiterhin eine Gefahr dar. Angestellte der Stadt haben noch am Morgen mit den Aufräumarbeiten begonnen.

Gegen die Randalierer wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung ermittelt. Da die Deckel teilweise sehr schwer sind, müssen mindestens zwei Personen beteiligt gewesen sein. Die Polizei sucht Zeugen.