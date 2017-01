Alle Stadtratsbeschlüsse seit 2015 könnten ungültig sein: Mit dieser Nachricht hat Bürgermeisterin Regina Blenkle die Stadträte überrascht.

Haldensleben l Wie Pressesprecher Andreas Radeck am Freitag mitteilte, geht diese Beurteilung auf den Juristen und Ex-Innenstaatssekretär Ulf Gundlach zurück. Im Auftrag der Stadtverwaltung habe dieser ein Gutachten erstellt. Dabei geht es um die Änderung der Hauptsatzung. In diesem Zuge stellte Gundlach fest, dass es offenbar Verletzungen der Verfahrens- und Formvorschriften gegeben habe. Das betreffe die Einladungen und Beschlussfassungen aller seit Mitte Januar 2015 erfolgten Stadtratssitzungen.

Wie Bürgermeisterin Regina Blenkle (FUWG) auf der Hauptausschusssitzung am Donnerstag erklärte, habe dazu eine Entscheidung des damaligen Bürgermeisters Norbert Eichler (CDU) geführt. Danach sei die zuvor übliche Verteilung des Stadtanzeigers an alle Haushalte eingestellt worden. Stattdessen sei die Auflage dieses Amtsblattes auf weniger als ein Drittel reduziert worden. Zudem wurde das Blatt nur noch an bestimmten Orten ausgelegt.

Bis zur Sitzung des Hauptausschusses war lediglich Guido Henke (Linke) über den Sachverhalt informiert worden. Als Stadtratsvorsitzenden hatte Regina Blenkle ihn am Mittwoch davon in Kenntnis gesetzt und ihn für Donnerstag vor der Hauptausschusssitzung zu einem Gespräch eingeladen. „So kurzfristig konnte ich den Termin allerdings nicht wahrnehmen“, erklärte Guido Henke. Damit wehrte er sich gegen einen Vorwurf der Bürgermeisterin, als Stadtratsvorsitzender hätte er die übrigen Stadträte informieren müssen. Bei einem so brisanten Sachverhalt, antwortete Henke, hätte die Bürgermeisterin alle Stadträte in Kenntnis setzen und nicht nur ihn als Vorsitzenden zu einem Gespräch einladen müssen.

Was bedeutet das?

Weil außer Henke niemand informiert war, bat Marlis Schünemann (CDU) die Bürgermeisterin, kurz zusammenzufassen, „was das nun eigentlich bedeute“. „Der Stadtrat arbeitet seit zwei Jahren rechtswidrig“, erläuterte Regina Blenkle. Seit Januar 2015 arbeite die Stadt nicht mehr auf einer rechtskonformen Grundlage. Grund sei, dass die Verteilung des Stadtanzeigers eingestellt wurde. „Die Tragweite des Ganzen ist noch nicht abzusehen“, so Blenkle.

Norbert Eichler wies die Vorwürfe auf Nachfrage der Volksstimme zurück. Die Stadtverwaltung habe 2014 nach Sparmöglichkeiten gesucht. Es sei kostengünstiger gewesen, den Stadtanzeiger auszulegen und nicht mehr zu verteilen. „Im Zuge der Haushaltsberatungen haben wir das dem Stadtrat damals mitgeteilt“, erläuterte Eichler. Die Haushaltssatzung für 2015 mitsamt der Änderungen für die Verteilung des Amtsblattes beschlossen die Stadträte schließlich am 27. November 2014 mehrheitlich.

Auf einer Sitzung des Hauptausschusses am 22. Januar 2015 informierte Norbert Eichler die Mitglieder darüber, dass der Stadtanzeiger ab Februar 2015 nicht mehr in jeden Haushalt gehen werde. Das ist in einer Niederschrift zu besagter Sitzung im Internet nachzulesen. Laut Protokoll hatte Regina Blenkle, damals noch Stadträtin, bei der Sitzung nachgefragt, ob mit der Auslage des Stadtanzeigers der Charakter eines Amtsblattes noch gegeben sei, was Norbert Eichler bejahte.

Warten auf alle Fakten

Die Art der Bekanntmachung, so erläuterte er damals, sei in der Hauptsatzung festgeschrieben – das amtliche Mitteilungsblatt müsse nicht in jeden Haushalt gebracht werden, es müsse auch nicht nachgewiesen werden, dass jeder Haushalt einen Stadtanzeiger bekommen habe. Das Amtsblatt werde weiterhin in den amtlichen Bekanntmachungskästen ausgehängt und könne auch weiter online eingesehen werden, hieß es.

Darüber, dass der Stadtanzeiger künftig nicht mehr verteilt wird, wurden die Bürger in der letzten zugestellten Ausgabe informiert, die am 29. Januar 2015 erschien. Volksstimme-Recherchen ergaben zudem, dass auch in der ersten Ausgabe, die an festen Punkten ausgelegt wurde (12. Februar 2015), noch einmal über die Änderung der Verteilung informiert wurde.

„Absurd“ und „an den Haaren herbeigezogen“, nannte Norbert Eichler, dass er allein diese Entscheidung getroffen haben solle. Der Stadtrat habe dies im Zuge des Haushaltsbeschlusses abgesegnet, die Kommunalaufsicht habe diesen Beschluss damals geprüft. Jeder Richter, so erklärte Eichler, prüfe bei einer Klage gegen eine Stadt zunächst einmal, ob die Bürger über den beklagten Sachverhalt im Vorfeld ausreichend informiert wurden. So wäre laut damaligem Bürgermeister längst aufgefallen, wenn die Einstellung der Verteilung des Stadtanzeigers rechtswidrig gewesen wäre.

Riesige Welle befürchtet

Dass die Stadträte selbst die Änderung im Umgang mit dem Amtsblatt beschlossen hatten, schien auch Ralf W. Neuzerling (FDP/Die Fraktion) noch zu wissen. Zur Mitteilung der Bürgermeisterin sagte er: „Wenn das stimmt, haften wir dafür alle mit Kopf und Kragen!“ Wenn die Beschlüsse der vergangenen zwei Jahre unwirksam seien, so Neuzerling, „bräuchten wir für den Stadtrat und die Bürgermeisterin außerdem eine Neuwahl.“ Alle Beschlüsse müssten neu gefasst werden, die Angelegenheit würde eine riesige Welle schlagen, erläuterte der Stadtrat.

„Was meine Wahl angeht, darf ich Sie beruhigen“, antwortete Regina Blenkle. Der Bürgermeisterin zufolge sei ihre Amtseinführung ausreichend publik gemacht worden, auch „durch die hiesige Presse“, wie Blenkle erklärte. Für den Sachverhalt würde außerdem die Stadtverwaltung haften und nicht der Stadtrat.

Weil die Stadträte das Gutachten noch nicht gelesen hatten und es nur eine einzige Rechtsauffassung darstelle, plädierte Bodo Zeymer (Grüne/Die Fraktion) dafür, zunächst einmal abzuwarten, bis es geprüft sei. Eine höhere Instanz müsse am Ende entscheiden, ob die Beschlüsse der vergangenen zwei Jahre tatsächlich hinfällig sind oder nicht. „Wir sollten abwarten, bis alle Fakten auf dem Tisch sind“, so Zeymer. Seinem Vorschlag schlossen sich die Ausschussmitglieder an und beendeten die Diskussion um das Thema.

Die Kommunalaufsicht des Landkreises ist bereits informiert. Das hat Kreissprecher Uwe Baumgart am Freitag der Volksstimme bestätigt. „Die Kommunalaufsicht wird sich dazu eine Rechtsauffassung bilden und dies der Stadt mitteilen. Wann das sein wird, kann ich jetzt noch nicht sagen“, so Uwe Baumgart.