Zwei Mal ist am Wochenende ein 33-jähriger Magdeburger unter Drogeneinfluss vor der Polizei geflüchtet. Beide Male wurde er erwischt.

Wolmirstedt/Magdeburg (il) l Das erste Mal aufgefallen war der Mann aus Magdeburg in der Nacht zu Sonnabend in Wolmirstedt. Hier wollte eine Polizeistreife den Golffahrer kontrollieren. Die Haltezeichen der Polizisten missachtete der Mann allerdings und flüchtete über Farsleben und Zielitz in Richtung Rogätz. Während seiner Flucht fuhr der Mann bis zu 180 km/h schnell, teilte eine Polizeisprecherin am Montag mit.

In Rogätz wendete der Mann plötzlich und rammte dabei den Streifenwagen sowie einen Zaun. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Gegen 4.45 Uhr konnte der Golf in Wolmirstedt gefunden werden. Umfangreiche Ermittlungen der Polizei führten schließlich zu dem 33-jährigen Magdeburger. Ein Drogentest zeigte, dass der Mann unter dem Einfluss von Amphetaminen stand. Außerdem kam heraus, dass er gar keinen Führerschein hat.

Der Vorfall vom Sonnabend machte aber offenbar keinen Eindruck auf den Mann. Denn am Sonntagvormittag fuhr er schon wieder mit einem Moped durch Magdeburg. Als eine Streife ihn anhalten wollte, flüchtete er erneut. Bei riskanten Überholmanövern gefährdete er weitere Verkehrsteilnehmer, so die Polizei. Als er eine Vollbremsung machte, um schnell abzubiegen, fuhr ihm der Streifenwagen auf. Der Mann stürzte und verletzte sich. Ein Drogentest fiel erneut positiv aus. Gegen den Mann wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.