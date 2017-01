An einen freien Auslauf ist für diese Gänse noch nicht zu denken. Archivfoto: Ivar Lüthe

In der Börde muss das Geflügel noch im Stall bleiben. Die Stallpflicht wegen der Vogelgrippe hat weiter Bestand.

Haldensleben (il) l Die Stallpflicht für Geflügel hat im Landkreis Börde bis auf Weiteres Bestand. Das hat Landrat Hans Walker bei der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses am Mittwoch erklärt. Bislang habe es zwar im Kreisgebiet keinen positiven Befund der Geflügelpest gegeben, „die Gefahr bleibt aber nach wie vor bestehen“, so der Landrat und verwies auf den Nachbarlandkreis Jerichower Land, wo es jüngst einen bestätigten Fall gegeben hatte. Entscheidend für das weitere Vorgehen sei die Risikobewertung durch das Friedrich-Löffler-Institut. Bei der letzten Geflügelpestplage im Jahr 2014 galt die Stallpflicht bis in den April hinein.