Mit einem bunten Volks- und Sportfest hat Hörsingen zum Feiern eingeladen

Hörsingen l Die Resonanz auf die Einladung zum Volks- und Sportfest freute die Organisatoren sehr. „Wir konnten zahlreiche Besucher jeden Alters bei uns begrüßen. Das hat uns sehr gefreut“, resümierte Bennet Henschel, der stellvertretende Vorsitzende des Hörsinger SV.

In Regie der Sportler startete auch in diesem Jahr das Fußball-Freizeitturnier. Vier Mannschaften hatten ihr Kommen angekündigt und kämpfen auf dem Kleinfeld um Tore und damit Punkte. Am Ende reichte es für den Vorjahressieger trotz ehrgeizigen Kampfes nur zu Platz 2, und das nur wegen einiger weniger erzielter Treffen (4:0-Tore).

Fußball-Freizeitturnier

Den Sieg verbuchten die Fleischmützen (7:1-Tore) für sich. Punktgleich landete das Team Vorgarten auf Rang 3, weil sie lediglich 5:3-Tore erzielt hatten. Abgeschlagen mit keinem einzigen Punkt für einen Sieg, aber nicht weniger engagiert auf dem Rasen kam das Team Hinter den Gärten mit 2:14-Treffern auf Platz 4.

Bilder Für das Erinnerungsfoto legten die Schützen beim Volkskönigsschießen eine Pause ein, blieben aber dennoch hochkonzentriert. Foto: Carina Bosse



Die Angelgruppe Hörsingen hatte ein Trockenangeln aufgebaut. Foto: Carina Bosse



Es war der Spaß am Fußball und am gemeinsamen Spiel, der alle Spieler motiviert hatte, also war das Ergebnis dann auch zweitrangig, man wollte einfach feiern. Dass beim Zusehen vor allem die Zuschauer auf ihre Kosten kamen, freute natürlich besonders die Mannschaften und Organisatoren.

Schießwettbewerb

Beim Schießwettbewerb des Schützenvereins gab es verschiedene Wettbewerbe. Das Mannschaftsschießen gewannen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Hörsingen mit 28 Ringen. Beim Jugendschießen hatte Tom Kuthe mit 27 Ringen die Nase knapp vor Dustin Huhn mit 26 Ringen. Vorjahressiegerin Joelina Preckel landete mit 25 Ringen auf dem Bronzeplatz.

Dass auch die etwas Jüngeren in diesem Jahr mal außer Konkurrenz des Königsschießens das Ziel ansteuern konnten, verdankte der Schützenverein einem Lasergewehr. Damit konnte auf große Scheiben an einer eigens präparierten Schießbahn angelegt werden.

Lasergewehr für die Jüngeren

Spannend wurde es beim Volkskönigsschießen. Nur dank eines besseren Trefferbildes, so entschied es die Wettbewerbsleitung, siegte Andre Falkenberg mit 28 Ringen. Vorjahressieger Holger Preckel hatte das Nachsehen und landete auf Platz 2 vor Marco Schulze mit 27 Ringen.

Die Feuerwehr hatte nicht nur eine Spielstrecke zum Löschen mittels Handdruckspritze aufgebaut, sie hatte es sich auch so bequem gemacht, dass die Kameraden das Geschehen auf dem Fußballfeld gut verfolgen konnten, während die Jugend die Kinder betreute, das einmal „löschen“ wollten.

Feuerwehr baut Spielstrecke auf

Bei den Anglern konnte trockengefischt werden, was Ruhe und Ausdauer erforderte, denn die kleinen Metallösen an den Pappfischen wollten erst einmal erobert werden.

„Wir möchten uns bei allen freiwilligen Helfern vielmals bedanken. Besonderen Dank gilt der Feuerwehr, dem Angelverein, dem Schützenverein Hörsingen, der Zumba- und Tischtennisgruppe, Dietrich Müller und allen weiteren zahlreichen Helfern“, würdigte Bennet Henschel. Ohne deren Einsatz hätte das Fest nicht in dieser Form ausgerichtet werden können.