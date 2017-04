Schollene hat einen neuen Bürgermeister. Jörg Wartke wurde auf der Ratssitzung am Donnerstagabend vereidigt und ernannt.

Schollene l „Starke Nerven“ wünschte Verbandsbürgermeisterin Steffi Friedebold ihrem Nachfolger Jörg Wartke. Er hatte sich gegen zwei Mitbewerber durchgesetzt und die Wahl für sich entschieden. Nötig war sie geworden, weil Steffi Friedebold im November 2016 die Wahl zur Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde gewonnen hatte. Seit ihrem Amtsantritt Mitte Januar führte der stellvertretende Bürgermeister Sebastian Heinike mit viel Engagement das Amt kommissarisch. Auch auf die Ratssitzung am Donnerstagabend war er gut vorbereitet. Zunächst vereidigte Anja Berg als ältestes Ratsmitglied das neue Gemeindeoberhaupt. Zuvor hatte Gast Jost-Peter Hanschmann noch die Frage an ihn gerichtet, warum er sich um das Amt beworben hatte, „um zu wissen, an welchen Worten er ihn künftig messen kann“. Jörg Wartke erklärte wie schon bei der Vorstellungsrunde der drei Kandidaten, dass er sich darum bemühen will, das Dorf voran zu bringen und etwas zu bewegen– soweit mir das möglich ist. Die Kompetenzen sind leider begrenzt, und die Finanzen auch.“

Geldautomat wird vermisst

Beispielsweise bei dem schmerzlich vermissten Geldautomaten in Schollene. Hartmut Gothan als Einwohner hatte angesprochen, dass das Sparkassenfahrzeug nicht regelmäßig kommt und dass es nicht doch wie jetzt auf Privatinitiative in Klietz eine Möglichkeit gäbe, einen Automaten zu installieren. Da dafür aber Gebühren fällig werden, bezweifele man, dass sich das in Schollene rentiert. Man wolle abwarten, wie der Automat in Klietz angenommen wird.