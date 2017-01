Die Standesbeamtin Annett Röhl im geräumigen und ansprechend gestalteten Trauzimmer im Bürgerzentrum. Von hier kann man durch die große Flügeltür rausgehen in die schön angelegte Parkanlage. Foto: Anke Schleusner-Reinfeldt

Im zurückliegenden Jahr haben 21 Brautpaare in Schönhausen die Ehe geschlossen.

Schönhausen l Das Trauzimmer im Bürgerzentrum mit Kronleuchter und stuckverzierter Decke bietet den stilvollen Rahmen für die Eheschließungen. Und das einstige Bismarcksche Gutshaus eignet sich bestens als Foto-Kulisse.

Standesbeamtin Annett Röhl denkt gern an die kleinen und großen Zeremonien zurück. Etwas besonderes war dabei die Hochzeit der gebürtigen Klietzerin Christina Herlt, die Daniel Ballardo Menendez Licona das Jawort gab. Er stammt aus Honduras, heute leben beide im Norden Deutschlands. Die Eheschließung sollte jedoch in der Heimat der Braut stattfinden. In der Karibik hatten sie sich auf einem Kreuzfahrtschiff, wo sie beide arbeiteten, kennengelernt – es war Liebe auf den ersten Blick. Nach dreieinhalb Jahren schlossen sie den Bund fürs Leben. Damit auch der Bräutigam jedes Wort der Standesbeamtin verstehen konnte, begleitete eine Dolmetscherin die Zeremonie.

Platz vor und hinter dem Haus

Besonders romantisch war es, wenn die Eheschließung mit Live-Musik oder Gesang umrahmt wurde, „das sorgt für eine Extra-Portion Gänsehaut“. Annett Röhl schaut auch gern zu, wenn sich Paare im Anschluss an die Zeremonie ersten gemeinsamen Aufgaben als Ehepaar stellen müssen. Baumstamm zersägen und Herz ausschneiden sind dabei die ganz traditionellen Spiele. Genug Platz dafür ist vor dem Bürgerzentrum, in dem sich das ansprechend ausgestattete Trauzimmer befindet, oder auch hinter dem Gebäude. Durch die große Flügeltür kann man direkt hinaustreten und in der Parkanlage mit einem Glas Sekt auf die Hochzeit anstoßen.

Zu den 21 im Amt geschlossenen Ehen kamen im vergangenen Jahr noch 13 Paare dazu, die ihre Eheschließung im Standesamt der Verbandsgemeinde angemeldet haben, aber in anderen Ortschaften wie Havelberg, Tangermünde, Parey, Rheinsberg, Jerichow, Arneburg-Goldbeck oder Lübben im Spreewald geheiratet haben.

In diesem Jahr gab es schon die ersten beiden Eheschließungen, neun Anmeldungen liegen vor. Neben Annett Röhl stehen auch Jenny Wolff und Nicolle Schuchardt als Standesbeamtinnen zur Verfügung.