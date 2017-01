Schon seit Jahren engagiert sich der Schollener Förderverein vor allem für die Kinder des Ortes.

Schollene l Mit dem Bau des Spielplatzes hat der Schollener Förderverein „Lebendiges Schollene“ in diesem Jahr Großes vor. Die Pläne für die Anlage, für die schon viele Spenden gesammelt worden sind, werden auf der Jahreshauptversammlung am Dienstag, 14. Februar, ab 19 Uhr in der Schulküche vorgestellt. Interessierte sind herzlich willkommen. Das Geld reicht bereits für das Hauptgerät, für weitere Geräte werden gern noch Spenden angenommen.

Die Vorbereitung der Fläche ist für den Frühling vorgesehen, die Einrichtung und Einweihung dann auch möglichst zeitnah. Außerdem ist für April/Mai wieder ein Arbeitseinsatz an der Havel geplant, um den Strand für die Badesaison herzurichten. Im März soll die farbliche Verschönerung der Kindergartenflure stattfinden – die Farbe dafür hatte der Verein dem Waldzwergehaus zur Einweihung geschenkt. Da Halloween in diesem Jahr zeitlich ungünstig fällt, wird das Gruselfest voraussichtlich ausfallen. Aber mit dem Spielplatz gibt es ohnehin genug zu tun und für die Kinder dann beste Möglichkeiten, sich zu beschäftigen.