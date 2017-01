Zweimal Gold und einmal Silber haben junge Havelberger Judosportler aus Salzwedel mit nach Hause gebracht.

Havelberg/Salzwedel l In Salzwedel had dieser Tage das traditionelle Baumkuchenturnier im Judo stattgefunden. Neben Vereinen wie dem Stendaler Judoverein, dem PSV Gardelegen, dem PSV Wanzleben und anderen war auch der Havelberger Wassersportverein mit drei Teilnehmern vertreten: Jette und Mara Zoom (beide Altersklasse U13) und Aimee Chroust (AK U11).

Als Erste musste Aimee auf die Matte. Sie kämpfte beherzt und überzeugte auf voller Linie. Der verdiente Lohn war am Ende des Wettkampfes der Turniersieg. Nach dem starken Auftritt von Aimee in der Altersklasse U11 folgten die Kämpfe in der Altersklasse U13. Mara Zoom war hier an diesem Tag nicht zu bezwingen. Sie setzte sich in all ihren Kämpfen souverän durch und vergoldete somit ihren Wettkampftag. Jette Zoom unterlag nur ganz knapp im Finale und sicherte sich somit einen hervorragenden 2. Platz. Trainer Herbert Luksch war mit den Leistungen seiner Schützlinge sehr zufrieden.