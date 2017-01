Die vielen Gäste stoßen beim Neujahrsempfang in der Elb-Havel-Kaserne auf ein erfolgreiches und vor allem friedliches Jahr 2017 an. Foto: Andrea Schröder

Beim Neujahrsempfang thematisierte Bürgermeister Bernd Poloski die Finanzsituation der Stadt. Auch das Engagement der Bürger stand im Fokus.

Havelberg l Bürgermeister Bernd Poloski ergriff als Erster das Wort und hob beim Rückblick auf das vergangene Jahr mit den Investitionen in den Hochwasserschutz und in eine schnelle Internetversorgung zwei Schwerpunkte für Havelberg besonders hervor. Zuvor hieß er die vielen Gäste zu diesem 20. gemeinsamen Empfang willkommen. Zu den Ehrengästen gehörten Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht, Landrat Carsten Wulfänger und Stadtratsvorsitzender Wolfgang Schürmann (alle CDU) sowie der Kommandeur der Panzergrenadierbrigade 41, Brigadegeneral Oliver Kohl, und dessen Stellvertreter Oberstleutnant Michael Sack. Ein besonderer Gruß ging an die Australierin Jacqueline Emma Honeywell, für die am Sonntag ihr Rotary-Austauschjahr in Havelberg begonnen hat.

Mit Blick auf das neue Jahr sprach das Stadtoberhaupt die Finanzsituation mit weniger Landeszuweisungen und einer erhöhten Kreisumlage an, die dazu führen wird, dass die Stadt nicht jeden Wunsch nach finanzieller Unterstützung erfüllen kann. Dennoch zeigte er sich überzeugt, „dass wir die anstehenden Herausforderungen gemeinsam bewältigen werden“. Dabei hob er das ehrenamtliche Engagement vieler Bürger hervor.

Als besonders engagierte Einwohnerin der Stadt wurde Christine Foege mit dem Eintrag ins Goldene Buch geehrt. Sie hat viele Jahre die Buchstation des Kulturprojektes Stadtinsel geleitet und ist im Verein „Kunst im Rathaus“ aktiv. Erstmals erhielten zwei Jugendliche eine Auszeichnung: Mareike Wulsch für ihre Arbeit im Schülerinstitut SITI und Jakob Swiderski für seine sportlichen Erfolge.

Christine Foege trägt sich ins Goldene Buch der Hansestadt ein. Sie ist in der Buchstation und im Verein „Kunst im Rathaus" aktiv.



Mareike Wulsch und Jakob Swiderski sind die ersten Jugendlichen, die mit einer Ehrenurkunde von der Stadt ausgezeichnet werden.



Der Standortälteste und Kommandeur des Panzerpionierbataillons 803 Havelberg, Oberstleutnant Markus Schulze Harling, begann seine Rede mit dem Dankeschön dafür, dass die Soldaten in der Hansestadt willkommen und geachtet sind. „Die Havelberger interessieren sich für uns und für das, was wir tun.“ Rückblickend auf 2016 sprach er unter anderem von der Ausbildung von 598 Soldaten für die Auslandseinsätze in Mali und Afghanistan und dem Großauftrag für die Faltschwimmbrückenkompanie im Rahmen der Übung Anaconda in Polen. Als Zeichen der Verbundenheit der Stadt mit den Soldaten wertet er etwa den sehr gut besuchten Tag der offenen Tür und das Benefizkonzert im Advent. Der Innenminister ging in seinem Grußwort auf die Themen Sicherheit und Freiheit ein.