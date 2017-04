Junge Leute aus Havelberg können sich ab sofort für das Eurocamp der Partnerstädte bewerben, das 2017 in Italien stattfindet.

Havelberg l Zum fünften Mal laden die Partnerstädte Havelberg, Verden, Saumur in Frankreich, Warwick in England und Formigine in Italien zum Eurocamp ein. 20 Jugendliche können zwei Wochen lang zusammen arbeiten, Ausflüge unternehmen und die Freizeit miteinander verbringen. Nach Saumur, Verden, Warwick und Havelberg ist in diesem Jahr Formigine die Ausrichterstadt. Sie ist Partnerstadt von Saumur und hat sich mit in dieses Projekt eingebracht.

Evelin Bullwan kümmert sich in der Stadtverwaltung um das Eurocamp und hat die Ausschreibung vorbereitet. Von Donnerstag, 20. Juli, bis Mittwoch, 2. August, findet das Workcamp statt. Jede Stadt kann vier junge Leute entsenden: Schüler, Studenten, Auszubildende im Alter von 16 bis 21 Jahren. Die Kosten für Reise, Unterkunft, Versorgung und Programm übernehmen die Städte. Lediglich Geld für private Ausgaben muss mitgenommen werden. Wie schon bei den Treffen in den Jahren zuvor, steht das gemeinsame Arbeiten und Zusammenleben im Mittelpunkt. Ziel ist es, die unterschiedlichen Kulturen und Sprachen kennenzulernen und Freundschaften zu schließen.

In Formigine geht es darum, den „Resistenza Park“ umzugestalten und zu verschönern. Es ist der größte öffentliche Park der Stadt, die unweit von Modena liegt. Die Teilnehmer des Camps sollen Ideen entwickeln, wie das Areal, auf dem sich Stadtbibliothek, Jugendzentrum und ein umweltpädagogisches Zentrum befinden, um kreative Elemente erweitert werden kann. Danach ist die praktische Umsetzung geplant. Zudem sollen vorhandene Elemente wie zum Beispiel Bänke verschönert werden.

Parkgestaltung

Zum Kulturprogramm hat Evelin Bullwan bisher noch keine näheren Informationen bekommen. Auf jeden Fall soll es einen Ausflug ins Ferrari-Museum geben.

Junge Leute, die Interesse an einer Teilnahme haben, können dies bis zum 19. Mai der Stadtverwaltung mitteilen. Die Bewerbung mit Lebenslauf und verbindlicher Anmeldung ist zu richten an: Hansestadt Havelberg, Allgemeine Verwaltung, Markt 1 in 39539 Hansestadt Havelberg oder per Mail an evelin.bullwan@havelberg.de. Telefonisch ist Evelin Bullwan unter 039387/765 35 zu erreichen.