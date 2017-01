Kein leichtes Jahr liegt hinter den Mitarbeitern des Havelberger Prignitz-Museums. Bauarbeiten im Westflügel beeinträchtigten die Arbeit.

Havelberg l „Wir freuen uns natürlich über die Sanierung des Westflügels. Doch haben die Umbauarbeiten das Museum stark beeinträchtigt – mehr, als ich es vermutet habe“, zieht der Leiter der Museen des Landkreises Stendal Frank Hoche das Fazit für das vergangene Jahr. Die Besucherzahlen sind gegenüber 2014 um 33 Prozent zurückgegangen. Mit dem Jahr 2015 können die Zahlen nicht verglichen werden. Das Buga-Jahr bescherte dem Prignitz-Museum, das mitten im Ausstellungsgelände lag, über 55 000 Besucher. Im vorigen Jahr wurden 5375 Besucher gezählt. 2014 waren es 8009.

Zu Beginn des Jahres war das Museum in Havelberg aufgrund der Vorbereitung auf die umfangreiche Dachsanierung im Westflügel durch die Dombaustiftung eine Zeitlang komplett geschlossen. Die Siedlungsgeschichte musste ausgeräumt, die Domgeschichte umgebaut werden. „In diesem Zusammenhang geht ein Kompliment an das Museumsteam, der Ausstellungsumbau hat sehr gut funktioniert“, dankt Frank Hoche den Mitarbeitern. Der Besuchereingang wanderte an die Rückseite der Klosteranlage. „Einen Eingang zu verlegen, ist immer schwierig“, schätzt er ein und hofft, dass in diesem Jahr so schnell wie möglich der gewohnte Eingang vom Dom­platz aus wieder hergestellt werden kann.

Mit dem Westflügel fehlte ein kompletter Ausstellungsraum, wegen des Ausstellungsumbaus auch die Fläche für Sonderausstellungen. „Dadurch war die Außenwirkung eine ganz andere. Wir konnten nicht so oft Präsenz zeigen wie sonst.“ Dass das Museum gern besucht wird, zeigten die beiden Konzerte, die stattgefunden haben. Als zum Museumstag und Tag des offenen Denkmals gemeinsam mit der Stiftung auf die Baustelle eingeladen wurde, kamen ebenfalls viele Besucher. Auch der zweite Weihnachtsfeiertag mit kostenlosem Eintritt war mit über 120 Gästen gut besucht. Kleine Kabinettausstellungen etwa zur Baugeschichte des Westflügels, zum Zar und seiner Seejungfer und den historischen Grußkarten zu Weihnachten und zum Jahreswechsel lockten ebenfalls Besucher an.

Um die Hälfte zurückgegangen ist die Zahl der Gruppenführungen. Hier macht sich bemerkbar, dass für die Buga viele Gästeführer ausgebildet worden sind. „Das Museum ist nicht mehr alleiniger Ansprechpartner, wenn es um Führungen geht“, sagt Frank Hoche. Zum Museumsangebot gehören sie natürlich auch weiterhin. Ebenso wie die museumspädagogischen Angebote für Schulklassen zum Beispiel. 20 Domführungen gab es 2016 von Seiten des Museums sowie 23 museumspädagogische Projekte. Eines lief unter dem Titel „Kultur macht stark“ mit Schülern aus verschiedenen Schulen. Bei diesem ist auch ein Film entstanden.

Viel ist im vorigen Jahr hinter den Kulissen passiert. Im außerhalb des Dombereiches liegenden Museumsdepot wurden Sammelgruppen zusammengestellt und für die Ur- und Frühgeschichtssammlung ein neuer Raum eingerichtet. Zudem sind die Objekte in Regalen nun wesentlich besser hochwassergeschützt gelagert. Sämtliche Gemälde aus der Museumssammlung, es sind mehrere Dutzend, hängen jetzt an Wänden.

Ausstellung zur Reformation

„Bei dieser Arbeit im Depot sind auch viele Ideen für neue Sonderausstellungen entstanden“, macht Frank Hoche neugierig auf das, was das Museum in den nächsten Jahren zu bieten hat.

Für 2017 liegt der Schwerpunkt zunächst auf dem Reformationsjubiläum. „Laut Planung sollen wir den Westflügel ab Anfang des zweiten Quartals wieder nutzen können. Wir wollen den Museumseingang natürlich so schnell wie möglich wieder in den Westflügel verlagern. Zudem planen wir die Neugestaltung der Dauerausstellung zur Siedlungsgeschichte. Dafür haben wir zwei Förderanträge gestellt. Der von der Ostdeutschen Sparkassenstiftung wurde abgelehnt, der beim Land Sachsen-Anhalt läuft noch“, berichtet Frank Hoche. Zusammen mit dem Landkreis und dem Museumsverband wird nach weiteren Fördermöglichkeiten gesucht. Der Landkreis hat auf jeden Fall Eigenmittel eingestellt.

Das Konzept für die Ausstellung liegt bereits vor. Mehrere zehntausend Euro sind erforderlich, sagt Frank Hoche. „Anfang Februar werden die Weichen gestellt.“

Auf jeden Fall soll der Westflügel, sobald er wieder genutzt werden kann, eine Ausstellung beinhalten, damit die Besucher nicht ins Leere laufen. Ist die Neugestaltung nicht sofort machbar, wird es eine größere Sonderausstellung geben. Das Museum will sakrale Kunst ausstellen. „Das passt ins Reformationsjahr. Eine weitere Sonderausstellung wird sich dem Reformator am Havelberger Dom, Matthäus Ludecus, widmen. Wir müssen sehen, wie sich das zeitlich gestalten lässt. Wir werden auch weiter mit Kabinettausstellungen arbeiten. Eine andere Idee ist, Gemälde mit Havelberger Stadtansichten zu zeigen, die wir neu erworben oder restaurieren lassen haben. Entscheidend für uns ist, dass wir so schnell wie möglich den Westflügel wieder zur Verfügung haben.“

Der Museumschef hofft, dass die Arbeit am Havelberger Museum möglichst ab dem vierten Quartal dieses Jahres wieder normal laufen kann. Die vergangenen Jahre waren mehrfach von Bauarbeiten geprägt, die auch längere Schließzeiten mit sich brachten. So waren im Westflügel in Vorbereitung auf die Buga bereits neue Fenster eingebaut und der Eingangsbereich auf die Besucherströme im Buga-Jahr umgestaltet worden. Sonderausstellungen und Führungen konnten zur Buga nicht angeboten werden.

„Wir wollen uns wieder richtig in der Öffentlichkeit zeigen. Ziel ist es, uns schon zum Internationalen Museumstag im Mai gut präsentieren zu können“, sagt Frank Hoche.