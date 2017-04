Die Havelberger Kindertagesstätte „Zwergenland“ hat sich dieser Tage in eine Trommlerhochburg verwandelt.

Havelberg l Die Abc-Gruppe hatte sich im Rahmen ihres Jahresprojektes, das sich mit dem Thema Theater und Musical beschäftigt, den Magdeburger Kabarettisten Tobias Hengstmann eingeladen. Und der war auch gekommen, aber mit seinem Schlagzeug! „Für mich ist es das erste Mal, dass ich in einem Kindergarten unterwegs bin. Mein Schwager Christian Maas, er ist Erzieher in dieser Gruppe, hatte mich darum gebeten und ich bin von der Idee sehr begeistert“, so Hengstmann. Er fand es schön, dass die Kinder an solche Projekte herangeführt werden und so sehen und erleben, was das Schlagzeug alles hergibt. „Wir haben uns aus Mörteleimern Trommeln gebaut, die sich die Kinder mit stabilen Bändern umbinden können. Jedes Kind hat seinen Trommeleimer noch hübsch dekoriert und auch die Sticks wurden selbst angefertigt“, erzählt Christian Maas.

Kleines Vorspiel der Kinder

Dann war es soweit und die kleinen Trommler kamen mit den Erziehern Erika Trummer und Enrico Hannusch in den Gruppenraum, wo sie von Tobias Hengstmann begrüßt wurden. Zum Auftakt zeigten die Abc-Kinder aber erst einmal, was sie schon alles so drauf hatten. Der Ausschnitt aus ihrem Musical, das sie später den Eltern vorspielen wollen, konnte sich sehen und vor allem hören lassen. „Ich weiß gar nicht, was ich hier soll. Ihr könnt ja schon alles“, empfing der Kabarettist und Schlagzeuger die über 20 Kinder. Er erzählte ihnen, dass er das erste Mal auf Töpfen und Büchsen Schlagzeug gespielt hat und später in einem Saxophon-Orchester die Trommel schlagen durfte. Schlagzeuger müssen bekanntlich multitaskingfähig sein, da sie gleichzeitig mit all ihren Extremitäten arbeiten, und daher gab es zum Beginn einige Trockenübungen. Mit einer Hand auf den Kopf schlagen und mit der anderen auf den Bauch. Und das dann im Wechsel! Gar nicht so einfach, stellten Erzieher und Kinder fest.

Auftritt zum Abschlussfest

Dann ging es aber so richtig los und aufgeteilt in zwei Gruppen, die jeweils andere Grooves schlugen, begleiteten die Kinder den Gast-Schlagzeuger. Die letzten Langschläfer im angrenzenden Havelberger Neubaugebiet waren da spätestens wach. Man sah den Kindern die Konzentration und Begeisterung an und Trommeln sind nun mal laut.

Bilder Nach und nach durften die Kinder in die Kreismitte, um sich dort auf der Trommel so richtig auszulassen. Unterstützt wurden sie dabei von Christian Maas (links). ...



Zum Abschlussfest, kurz bevor es für die Abc-Gruppe in die Schule geht, werden die Kinder den Eltern, Großeltern und Geschwistern das Musical vorführen. Es soll eine Überraschung werden und daher haben die Kinder auch zu Hause nichts verraten. Der Vormittag mit dem Schlagzeuger Tobias Hengstmann hat allen sehr gut gefallen und davon werden die „Zwerge“ noch lange zu erzählen haben.