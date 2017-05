An eine alte Tradition knüpfte der Orts- und Kulturverein Kuhlhausen an und belebte den Ausrufer wieder, in dessen Rolle Herbert Dierkes (rechts) schlüpfte. Foto: Ingo Freihorst

Eine Tradition lässt der Kuhlhausener Orts- und Kulturverein wieder aufleben: Herbert Dierkes informierte als Ausrufer über Neuigkeiten.

Kuhlhausen l Etwas war im Vergleich zu damals anders: Früher zog der Gemeindediener als Ausrufer durch die Straßen, jetzt hatten sich die Kuhlhausener bei bestem Wetter vor der Gaststätte Ramm versammelt, um Herbert Dierkes Ausführungen zu lauschen.

„Auf seiner letzten Sitzung hatte der Vorstand des Ortsvereins beschlossen, diese alte Tradition wieder zu beleben“, berichtete Herbert Dierkes vorab. Er selbst stammt aus dem Emsland, wo nach der sonntäglichen Messe der Bürgermeister auf Platt über Neuigkeiten informierte. – Was aber die im Krieg hinzugekommenen Flüchtlinge nicht verstanden.

Ausrufer war früher sehr wichtig

Ein solcher Ausrufer sei früher wichtig gewesen, weil es damals kein Telefon gab, auch konnten nicht alle Bürger lesen oder schreiben. In Kuhlhausen, so hatte er erfahren, sei ein Ausrufer wohl bis in die 1950er Jahre tätig gewesen.

Mit einer Kuhglocke bat der „Gemeindediener“ um Aufmerksamkeit. Als erste Information berichtete er, dass die Gebühren für die abflusslosen Sammelgruben, welche die meisten im Ort besitzen, von 7,40 auf 8,90 Euro erhöht worden sind. So mancher hätte dies erst jetzt mit der Rechnung bemerkt. Auch berichtete Herbert Dierkes, dass laut Amtsblatt der Eichenprozessionsspinner bis zum 31. Mai unter anderem vom Hubschrauber aus bekämpft werde.

Treff am Karpfenteich

Auch durch den Widerspruch des Kuhlhausener Ortschaftsrates sei die Havelberger Spielplatzsatzung, welche auch für die Ortschaften gelten sollte, nicht in Kraft getreten. Eine Altersbegrenzung bis 12 Jahre sowie eine zeitliche Begrenzung seien in Kuhlhausen nicht zu handhaben, zumal sich der Weidendom unmittelbar neben dem Spielplatz befindet. Dort am Karpfenteich sei der Treff des Kuhlhausener Nachwuchses, mit Havelberg sei das nicht vergleichbar.

Drei große Objekte geortet

Apropos Karpfenteich: Das Gelände ringsum war im April mit einer Magnetsonde auf metallische Gegenstände untersucht worden, wobei immerhin drei Objekte mit einem Volumen von mehr als 5000 Litern entdeckt wurden. Das könnten ein altes Auto, ein Öltank oder eine Ansammlung von Schrott sein. Insgesamt wurden 49 größere Objekte vorgefunden. Das Problem: Wer bezahlt weitere Untersuchungen oder die womögliche Entsorgung der geborgenen Fundstücke? Dazu wird in Kürze ein Gespräch im Havelberger Rathaus stattfinden.

Eine weitere Untersuchung erbrachte zudem den Nachweis, dass das Wasser des Karpfenteiches Trinkwasserqualität besitzt, was mancher im Ort wegen diverser Erkrankungen bezweifelt hatte.

Molkerei ist verkauft

Für die Kuhlhausener wichtig war zudem die Information, dass das einstige Molkereigebäude verkauft wurde – und zwar an Berliner, welche schon fleißig aufräumen. Herbert Dierkes informierte ferner, dass dieses Treffen mit dem Ausrufer wenn möglich alle 14 Tage stattfinden soll. Auch könne hierbei jeder nicht mehr benötigte Dinge anbieten. Wichtig sei das Treffen aber auch für den Zusammenhalt im Ort.

Nachtwächter war unterwegs

Die Älteren berichteten auf Nachfrage, dass sie aus Vorkriegszeiten noch den Gemeindediener Franz Wolfram kennen, welcher zugleich Nachtwächter war. Nach dem Krieg versah Fritz Behrendt das Amt, er heizte zugleich den Ofen in der Schule an. Wann genau er aufhörte, war unbekannt, leider sei auch die Chronik verschollen.

Eine solche existiert aber fürs Nachbardorf Jederitz, was seit altersher zu Havelberg und damit zur Prignitz gehört. Dort steht zu lesen, dass Johann Konietzni nach dem Krieg Nachtwächter und Gemeindebote war. Er rief Bekanntmachungen aus, schaute nachts in den Viehställen nach dem Rechten und erledigte für den Bürgermeister Botengänge. Als er 1958 aufhörte, wurde eine Dorffunksprechanlage mit vier Lautsprechern gebaut.