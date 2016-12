In den letzten Tagen des Jahres hatte Fischermeister Wilfried Schulz noch allerhand zu tun: Traditionell werden viele Karpfen gekauft.

Garz l Um die 400 Kilogramm Karpfen hatte der Fischermeister aus Garz für den Jahresausklang geordert. Gezüchtet wurden die Fische in Mecklenburg-Vorpommern. „Wenn sie gefangen werden, sind diese Karpfen vier Jahre alt“, berichtet der Fischer, welcher seit 1970 dieses uralte Handwerk ausübt. In der DDR wurden die Fische lediglich drei Jahre lang gemästet, dafür bekamen sie aber Pelletts zu fressen. Heute gibt es für sie Naturnahrung wie Bruchmais, dadurch werden die Fische nicht zu fett und bilden mehr Muskelfleisch.

Vorwiegend sind es Rentner, welche die Karpfen kaufen. Übrigens nicht nur zum Jahreswechsel, sondern auch zu Ostern, wegen des Fastens. Denn es sind zumeist die Älteren, welche noch Frischfisch zubereiten. Junge Leute kennen Fisch leider oft nur noch in Stäbchenform, berichtet der Garzer von einem Erlebnis mit einem Kind aus Osterburg. Entsprechend werden von Jahr zu Jahr weniger Karpfen verkauft.

Der Garzer will in den nächsten Tagen in der Elbe auch noch selbst Schuppenkarpfen fischen, dort werden die Fische bis zu 20 Kilogramm schwer. Die gezüchteten Tiere bringen es hingegen auf maximal fünf Kilogramm. Was aber seinen Kunden reicht.

Der Fischermeister ist nicht nur auf der Elbe unterwegs, sondern auch auf dem Gülper und dem Dreetzer See sowie auf der Havel zwischen Schollene und Kuhlhausen. Das sind zusammen über 400 Hektar, weshalb man manche Gewässer auch mal schonen kann. Das nennt sich extensive Fischerei.

Übrigens üben auf der Havel derzeit noch fünf Fischer ihr Handwerk aus. Zum Vergleich: Im Jahr 1686 wohnten allein in Havelberg 120 Fischer und Fischhändler. Doch hatte der Fluss damals einen weitaus größere Artenvielfalt, mit dem Ausbau zur Wasserstraße und der Industrialisierung verschwand der Fischreichtum.

Wilfried Schulz isst seinen Silvesterkarpfen am liebsten blau. Dazu wird Essig mit in den Sud gegeben, welcher die Schleimschicht auf dem frischen Fisch blau verfärbt. Um Osterburg hingegen wird dieser Tage vermehrt nach Heringssalat gefragt, natürlich „Made in Garz“.

Heute können Kurzentschlossene in Garz übrigens auch noch Fisch bekommen, neben Karpfen auch Forelle, Saibling oder Lachsforelle – grün oder geräuchert.