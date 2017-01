Die Kuseyer Feuerwehr hat zurzeit 24 Aktive. 2016 gab es acht Einsätze.

Kusey l Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Kusey haben sich am Freitagabend im Gerätehaus zu ihrer Jahreshauptversammlung getroffen. Der offizielle Teil dauerte nur knapp 30 Minuten. Danach gab es ein gemütliches Beisammensein, inklusive Büffet. Eingangs berichtete Wehrleiter Rüdiger Wuttke – seit einem Jahr in Amt und Würden – über die Aktivitäten des vergangenen Jahres. Dazu zählte er beispielsweise das Osterfeuer am 27. März, den Projekttag in der Grundschule am 15. April, die Teilnahme an der Aktion „Mülldetektive“ im Hort am 20. April, den Tag der offenen Tür am 22. April, das Maibaumaufstellen am 30. April, die Teilnahme am Feuerwehrfest in Neuferchau am 27. und 28. August, das Abendessen mit Partnern am 3. September, den Fackelumzug am 7. Oktober, den Projekttag der Kita am 14. November, die Überprüfung der Hydranten am 19. November, das Weihnachtsbaumanleuchten am 26. November sowie die Weihnachtsfeier am 10. Dezember. Weiterhin informierte Wuttke darüber, dass vier Atemschutzgeräteträger am 4. Juni in Klötze im Brandcontainer für den Ernstfall übten. „Eine schöne Sache. Ich war begeistert“, lobte Wuttke. Ferner absolvierte Andreas Henneick ein Fahrsicherheitstraining und machte seinen Gruppenführer. Zudem belegte Torsten Bunzeck-Könnig einen Lehrgang im Vorbeugenden Brandschutz. Für dieses Jahr, so blickte der Wehrleiter voraus, soll es abermals einen Projekttag mit der Grundschule sowie der Kita geben, einen Tag der offenen Tür, eine Ausbildung im Gewerbegebiet und eine Einsatzübung. „Wo und was wir machen, verrrate ich nocht“, gab sich Wuttke geheimnisvoll.

Jugendfeuerwehr kann Turnhalle nutzen

Mit der Teilnahme seiner Kuseyer an den Ausbildungen zeigte er sich „sehr zufrieden“. Indes wünschte er sich von den Kameraden aus Röwitz und Neuferchau eine besssere Beteiligung. „Weil die Einsatzbereitschaft am Tag nicht gewährleistet ist, müssen wir Hand in Hand arbeiten. Sonst sieht es schlecht aus“, mahnte Wuttke, der ankündigte, in diesem Jahr in Heyrothsberge seinen Zugführer machen zu wollen. Des weiteren informierte er darüber, dass die Jugendfeuerwehr den Winter über (von November bis Anfang April) die Turnhalle in Kusey nutzen kann.

Im Folgenden blickte Maschinist Henry Dankert auf das Einsatzgeschehen im vergangenen Jahr zurück. Es gab acht Einsätze und im Rahmen des Feuerwehrfestes in Neuferchau auch eine Übung im Löschangriff nass plus Atemschutz. „Das kann man gar nicht oft genug üben“, betonte Dankert. Zu den Einsätzen zählte eine Ölspur am 27. Februar, ein Fehlalarm bei Mesh Pack am 20. Juni, die Beseitigung von Sturmschäden am 24. Juni (an diesem Tag gab es gleich drei Einsätze hintereinander), das Entfernen von verlorenem Getreide auf der Immekather Straße am 30. Juni, ein qualmender Anhänger am 19. September sowie ein Mülltonnenbrand am 24. Dezember.

Danach war Jugendwart Dennis Meyer an der Reihe. Derzeit betreut er vier Jungs im Alter von zehn bis 15 Jahren. Beim Manöver Schneeflocke am 20. Februar erreichte das Team Kusey/Neuferchau/Röwitz den zweiten Platz und beim Zeltlager in Kakerbeck vom 16. bis 19. Juni den neunten Platz, wie Meyer sagte.

Einen Überblick über den Stand der Ausbildung gab der stellvertretende Wehrleiter Dietwald Merkl. An den Ausbildungen, die zwei Mal im Monat stattfinden, nahmen meist neun oder zehn Feuerwehrleute teil, wie er sagte. Zehn Kameraden kamen auf über 40 Stunden Ausbildung, der Rest lag zwischen 19 und 35 Stunden. Insgesamt wurden 740 Stunden in die Ausbildung investiert. Die Kuseyer Wehr hat zurzeit 24 Aktive. Für Einsätze wendeten sie im vergangenen Jahr insgesamt 87 Stunden auf, wie Merkl sagte.

Bürgermeister sprach Grußworte

Grußworte sprachen Klötzes neuer Bürgermeister Uwe Bartels, Kuseys Ortsbürgermeister Klaus Vohs, Stadtwehrleiter Jan-Christian Jakobs, Neuferchaus Wehrleiter Gerald Pethe sowie sein Röwitzer Amtskollege Jörg Dörwald. „Das ist heute mein vorletzter Tag als Wehrleiter von Röwitz“, sagte er. Die Nachfolge sollte am Sonnabend bei der Jahreshauptversammlung in Röwitz geklärt werden.

Abschließend wurde An-dreas Henneick für 30-jährige Mitgliedschaft in der Kuseyer Feuerwehr geehrt. Torsten Bunzeck-Könnig wurde zum Löschmeister befördert und Dennis Meyer zum 1. Hauptfeuerwehrmann.