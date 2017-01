Im Beetzendorfer Gymnasium rücken mit Ferienbeginn die Bauarbeiter an. Parkplatz und Pausenhof werden neu gestaltet.

Beetzendorf l So schön wie sich das Beetzendorfer Gymnasium zum Tag der offenen Tür innen präsentierte, so liegt im Außenbereich noch einiges im Argen. Der weitgehend unbefestigte Parkplatz gleicht einer Holperpiste und auch der Pausenhof für die Fünftklässler, der hinter der neuen Mensa eingerichtet wurde, sieht ziemlich trostlos aus. Lediglich einige Sitzgelegenheiten laden zum Verweilen ein, bei Regen weicht der Boden auf und bei Sonne gibt es kaum Schutz für die Schüler.

Doch das soll sich in diesem Sommer ändern. Mit Beginn der Ferien sind am Gymnasium umfangreiche Bauarbeiten geplant. So soll der Schulhof neu gestaltet, erweitert und im oberen Bereich befestigt werden. Spielgeräte sollen ebenso installiert werden wie eine Tischtennis-Platte aus Beton, damit sich die Schüler in den Pausen beschäftigen können. Zudem ist geplant, das Gelände stufenförmig zu erhöhen und Sitzbänke zu installieren, so dass dort auch Unterricht im Freien stattfinden kann.

Auch der Parkplatz wird endlich befestigt. „Es ist die Einrichtung einer Buswendeschleife am Trafohaus geplant“, erläuterte Martin Huppertz, stellvertretender Schulleiter des Gymnasiums. Das bedeute zwar die Verlagerung der Parkflächen weiter in Richtung Schulgebäude und den Verlust einiger Plätze, „aber die Sicherheit der Schüler geht vor“.

Neue Brandschutzanlage

Um Sicherheit geht es auch bei den umfangreichen Baumaßnahmen, die im Inneren des Gymnasiums geplant sind. Dort soll alles brandschutztechnisch auf den neuesten Stand gebracht werden. „Wir bekommen eine komplett neue Brandschutzanlage“, teilte Huppertz mit. Zudem werde sich das Bild der Schule in den Gängen verändern, da zusätzliche Feuertüren eingebaut werden. Diese trennen beispielsweise künftig den Bereich mit den Schließfächern vom übrigen Flur ab. Eines der Fenster zum Hof hin muss aus Brandschutzgründen verschwinden.

Noch vor den Sommerferien erhält das Gymnasium eine neue Verkabelung, um die Netzwerkverbindungen im Gebäude zu verbessern. „Jeder Raum soll einen LAN-Anschluss bekommen“, kündigte der stellvertretende Schulleiter an. Schon jetzt habe man einige internetfähige Whiteboards, die für den Unterricht genutzt werden. Doch das Ziel sei, jeden Raum mit einem leistungsfähigen Internetzugang auszustatten, um die modernen Medien nutzen zu können. Das Zauberwort heißt „Moodle“ - eine Lernplattform, mit der verschiedene Online-Kursangebote individuell eingerichtet werden können.

Knapp 927 000 Euro will der Altmarkkreis Salzwedel in diesem Jahr in das Beetzendorfer Gymnasium investieren. Schüler und Lehrer hoffen, dass der Zeitplan eingehalten wird und zum Schulstart Mitte August der Unterricht möglichst problemlos anlaufen kann. Sicherheitshalber wurde aber das große Fest zum 70-jährigen Bestehen des Gymnasiums, das Anfang September gefeiert werden sollte, abgesagt und auf 2022 verschoben. Dann wird das einzige ländliche Gymnasium in der Altmark 75 Jahre alt. Derzeit besuchen 560 Schüler die fünften bis zwölften Klassen, die von 45 Lehrern unterrichtet werden.

Förderverein unterstützt

Unterstützt wird das Gymnasium bei seiner Arbeit vom rührigen Förderverein, der sich diesmal leider nicht beim Tag der offenen Tür präsentieren konnte. „Er hilft uns sehr, auch in materieller Hinsicht“, lobte Martin Huppertz. So sei im vergangenen Jahr die Anschaffung einer Kamera für den Film- und Theaterkurs ermöglicht und ein Zuschuss für den Erwerb wissenschaftlicher Plakate für den Geografie-Raum gegeben worden.