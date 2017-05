Der Klötzer Jugendklub ist personalmäßig wieder auf dem grünen Zweig. Philipp Stadler ist der neue "Bufdi".

Klötze l Das Corner, der Jugendklub der Arbeiterwohlfahrt an der Schützenstraße in Klötze, hat weitere Verstärkung bekommen. Seit dem 1. Mai ist Philipp Stadler dort im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes anzutreffen. Der junge Mann ist 24 Jahre alt, in Haldensleben geboren und im Alter von 13 Jahren nach Klötze gezogen. Hier besuchte Stadler die Sekundarschule und begann nach dem Abschluss eine Ausbildung zum Bauten- und Objektbeschichter, die er aber abbrach, weil ihm vor allem der theoretische Part nicht vollends gefiel.

Vertrag ist vorerst auf ein Jahr befristet

Nun möchte er seinem beruflichen Werdegang im Corner einen neuen Schwung verleihen. „Ich war hier früher selbst Stammgast“, erzählt Stadler im Gespräch mit der Volksstimme.

Wie Corner-Leiterin Thora Popowsky berichtet, wird Philipp Stadler 40 Stunden pro Woche in der Einrichtung arbeiten. Der Vertrag ist auf ein Jahr befristet, kann aber um sechs Monate verlängert werden. Ihr schwebt vor, dass er beispielsweise mit den Kindern und Jugendlichen kocht oder hausmeisterliche Tätigkeiten übernimmt, bei denen ihm die Kids zur Hand gehen oder von ihm lernen können.

Nachdem es vor einigen Monaten im Corner personell nicht sonderlich rosig aussah, „ist jetzt wieder alles top“, wie Popowski informiert. Neben ihr und „Bufdi“ Philipp Stadler gehören noch „Springerin“ Birgit Timme sowie Bastian Gebel, der seit Anfang April dabei ist (Volksstimme berichtete), zum Team. Gemeinsam wollen sie für das Corner noch mehr die Werbetrommel rühren und eventuelle Vorbehalte aus dem Weg räumen, wie Thora Popowsky ankündigt. Möglicherweise wird mal ein Tag der offenen Tür organisiert oder dem Osterfrühstück ein anderes Motto verliehen. „Das Corner ist für alle da“, betont die Leiterin der Einrichtung.

Zum Ferienauftakt geht es nach Berlin

Indes schmiedet Philipp Stadler bereits Zukunftspläne. „Wenn mir die Arbeit im Corner gut gefällt, wovon ich ausgehe, kann ich mir vorstellen, danach eine neue Ausbildung anzufangen.“ Vielleicht als Erzieher oder Sozialassistent.

Bis es aber soweit ist, wird er Thora Popowsky im Corner gerne zur Seite stehen und mithelfen, die nächsten Veranstaltungen vorzubereiten. Dazu zählen, zum Auftakt der Sommerferien, ein Ausflug in das „Jump House“ in Berlin sowie eine Reise an die Ostsee. Wer Interesse hat, an diesen oder anderen Angeboten teilzunehmen, kann sich im Corner anmelden. Natürlich geht das auch telefonisch, 03909/48 05 59 oder per E-Mail an corner-kloetze@gmx.de