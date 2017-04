Diese Klötzer Grundschüler nahmen erfolgreich an der Mathe-Olympiade teil. Laurin Fricke (von links) und Paula Rohrig erreichten mit ihrem Ergebnis sogar das Prädikat „Gut“. Foto: Siegmar Riedel

Klötzer Grundschüler bekamen jetzt die Ergebnisse der Mathematikolympiade mitgeteilt. Dafür gab es Urkunden.

Klötze l Früh übt sich, wer ein guter Rechner werden möchte. Rund ein Viertel der Grundschüler in Klötze sind zumindest auf einem guten Weg dorthin. Die 24 Schüler beteiligten sich in diesem Schuljahr an der Mathematik-Olympiade – und das schon bei der zweiten von insgesamt drei Stufen.

„Bei der Mathe-Olympiade geht es um mehr als den Unterrichtsstoff“, erläuterte Schulleiterin Dana Saalfeld. „Bei Euch haben die Köpfe geraucht, Ihr habt gut gekämpft und gezeigt, dass Ihr auch Sachen könnt, die nicht im Unterricht behandelt werden.“ Das sei ganz schön anstrengend gewesen.

Maximal 40 Punkte konnten die Schüler erreichen. Ab 33 Punkten gab es das Prädikat „Sehr gut“, ab 24 Punkten ein „Gut“.

Von den Klötzer Grundschülern schnitten Paula Rohrig (4 a) mit 28 Punkten und Laurin Fricke (4 b) mit 27 Punkten am besten ab: Beide bekamen ein „Gut“ zugesprochen.

Eine Urkunde für ihre Teilnahme erhielten zudem von Dana Saalfeld: Arne Becker, Hannes Behm, Tim Pham Viet, Alma Reichel und Ida Seidel (alle Klasse 3 a); aus der Klasse 3 b Jannis Becker, Cedric Herrmann, Jonas Scholz, Lea Kretschmer und Melanie Krüger. Ebenfalls geehrt wurden aus der Klasse 4 a Emily Bohne, Kimberly Hanske, Lindsay Kruppe, Lotte Nimz, Martha Hermine Sternagel, Ben Bohne, Jannis Brune und Fiete Gerich sowie aus der Klasse 4 b Niklas Baumgarten, Hagen Täger, Caroline Rammonat und Penelope Westhusen. Die landesweit besten Schüler werden zur 3. Stufe der Olympiade nach Halle eingeladen.