Einbrecher trieben beim Sportverein Rot-Weiß Wenze ihr Unwesen. Ein Tor wurde aufgebrochen.

Wenze l Das Garagentor am Sportlerheim des SV Rot-Weiß Wenze an der L20 haben Unbekannte aufgebrochen. Laut Polizei muss sich die Tat zwischen dem 15. und dem 22. Januar ereignet haben. Aus dem Abstellraum wurde nichts entwendet. Hinweise bitte an die Polizei in Salzwedel, Telefon 03901/84 80.