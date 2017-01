Der Tourismusverein der Region Beetzendorf hat das Veranstaltungsprogramm für 2017 vorgestellt.

Beetzendorf l „Mit der Frauenquote haben wir überhaupt keine Probleme“, schmunzelte Rainer Klinzmann, Vorsitzender des Tourismusvereins der Region Beetzendorf, am Freitagabend, als er den fünf neu aufgenommenen Mitgliedern Rosen zur Begrüßung in die Hand drückte. Schließlich handelt es sich ausnahmslos um weiblichen Vereinszuwachs, durch den die Mitgliederzahl auf nunmehr 34 steigt.

Ein Großteil der Tourismusfreunde, die nicht nur aus Beetzendorf kommen, hatte den Weg ins Beverhotel gefunden, um in gemütlicher Runde auf die Aktivitäten des vergangenen Jahres zurückzublicken. Zu den Höhepunkten gehörte vor allem die Busfahrt nach Magdeburg mit der Schiffstour auf dem Wasserstraßenkreuz. Die ließ der Beetzendorfer Hans-Joachim Richter in einer Bilderschau noch einmal eindrucksvoll Revue passieren.

„Wir haben es auch 2016 geschafft, in jedem Monat eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen“, freute sich Rainer Klinzmann. Dazu gehörten die Winterwanderung mit der Besichtigung der Dorfkirchen in Siedengrieben und Audorf, der Kegelabend und der Grillnachmittag, der Mühlentag in Tangeln, das Bahnhofsfest in Stapen, die Kanutour auf der Jeetze, die Radtour durch das obere Jeetzetal, die Kremserfahrt, der Weinabend und zum Saisonabschluss der traditionelle Besuch im Lüdelsener Krippenmuseum.

Berichte von Zeitzeugen

Besondere Eindrücke haben die Tourismusfreunde von ihrer zweiten Tour entlang des Grünen Bandes mitgenommen, bei der auch die Reste der ehemaligen Radarstation der Sowjets bei Bergmoor, im Volksmund „Café Moskau“ genannt, besichtigt wurden. „Die Berichte von Zeitzeugen, die mit vor Ort waren, haben das ganze so interessant gemacht“, meinte Rainer Klinzmann. In diesem Jahr soll es in den Raum Arendsee gehen. Mit Fahrrädern, die in Binde ausgeliehen werden können, geht es zur ehemaligen innerdeutschen Grenze nach Ziemendorf.

Einen besonderen Schwerpunkt legt der Verein nach wie vor auf den Kanutourismus. Und das nicht nur mit seinen gut angenommenen Touren auf der Jeetze und zum Parkfest auf dem Langen Teich in Beetzendorf. Die drei vereinseigenen Boote können auch von jedermann für eigene Ausflüge zu Wasser ausgeliehen werden. „Wir überlegen, ob wir uns auch noch einen vereinseigenen Hänger anschaffen“, informierte Rainer Klinzmann. Dieser könne dann ebenfalls verliehen und damit die Boote, zu denen ein weiteres hinzukommen könnte, problemloser transportiert werden.

Absoluter Höhepunkt im Jahresprogramm des Vereins soll die Tagesfahrt nach Wittenberg werden. „Zum Reformationsjubiläum sind wir sogar noch vor dem Papst da“, schmunzelte Klinzmann. Maximal 50 Interessenten, und zwar nicht nur Vereinsmitglieder, können mit dem Bus mitfahren, der am 23. Mai um 7.30 Uhr von Beetzendorf aus in die Lutherstadt startet. Geplant ist eine zweistündige Stadtführung, ein Mittagessen im Brauhaus und danach Zeit zur freien Verfügung in der Stadt. Wer mitfahren will, kann sich bei Renate Hochhuth im Beetzendorfer Fahrradgeschäft anmelden. Der Fahrtpreis beträgt 50 Euro pro Person.