Der ehemalige Supermarkt am Brunnenstieg in Neu-Olvenstedt wird mit einem neuen Angebot für die Magdeburger wiederbelebt.

Magdeburg l Über Monate ist um einen neuen Nahversorgerstandort für den Stadtteil Alt-Olvenstedt gerungen worden, wobei die Wahl schließlich auf den Standort Birkenallee/Sankt-Josef-Straße fiel. Fast unbemerkt kam es im Bereich des Brunnenstiegs, wie das Quartier am Bruno-Taut-Ring in Höhe der gleichnamigen Haltestelle genannt wird, zum Lückenschluss der Nahversorgerstruktur in Neu-Olvenstedt.

Die Halab Alshaba Mall, ein Supermarkt mit orientalischer Ausrichtung, tritt im Gewerbeobjekt die Nachfolge des Prozent-Marktes an, der sich im Jahr 2015 zurück zog. Seitdem lief die Suche nach einem Nachmieter, der schließlich in Rahmez Flandr im Herbst gefunden wurde. „Zum Angebot gehören Waren des täglichen Bedarfs und Lebensmittel u. a. aus der Türkei und Syrien“, so der Unternehmer, der seit über zwölf Jahren das Lebensmittelgeschäft „Aleppo“ an der Otto-von-Guericke-Straße betreibt.

Einstige Flaniermeile

Bislang sei das Angebot gut angenommen worden. Zu den Kunden zählen nicht nur die Geflüchteten, die im Stadtteil untergebracht sind. „Viele sind neugierig und schauen, welche Waren hier angeboten werden“, so Flandr. Die wirtschaftliche Entwicklung des Orientmarktes müsse abgewartet werden, der Betreiber hofft auf einen langfristigen Verbleib am Standort.

1989 ist die Fußgängerzone „Brunnenstieg“ im Bereich zwischen Bruno-Taut-Ring und Marktbreite entstanden. Ladenflächen in den benachbarten Wohnblöcken des Putzerhofes wurden in den 1990er Jahren u. a. als Polizeistation genutzt. Geschäftstreibende zogen sich im Laufe des zurückliegenden Jahrzehnts zurück, der Leerstand in den Geschäftsläden der Wobau-Blöcke und des Gewerbeobjektes des Brunnenstieges wurde immer größer (wir berichteten). Die einstige Flaniermeile wirkte zunehmend verwaist.