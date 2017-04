Ein gestohlenes Rennrad der Marke Fixie Inc. Foto: Polizei Magdeburg

In Magdeburg hat die Polizei einen Mann gefasst, der mit zwei Fahrrädern unterwegs war. Diese wurden vermutlich gestohlen.

Magdeburg (el) l Ein Mann unterwegs auf einem Fahrrad, gleichzeitig mit einem zweiten Fahrrad auf der Schulter, haben Polizeibeamte bereits Ende März 2017 in der Cochstedter Straße in Magdeburg bemerkt und wollten ihn kontrollieren. Der Mann versuchte zu flüchten, die Polizisten konnten ihn dennoch stellen. Mit dem Ergebnis: Bei dem 19-Jährigen handelte es sich um einen sogeannten „Intensivtäter“, der bereits polizeibekannt war.

Als die Polizisten die beiden Fahrräder überprüften, stellten sie schnell fest, dass sich an dem geschulterten Fahrrad ein noch nicht geöffnetes Schloss befand. Dieses Rad war ein Rennrad der Marke Fixie Inc in der Farbe mattschwarz. Bis heute sucht offensichtlich kein Betroffener nach seinem Eigentum, es wurde zumindest nicht zur Fahndung ausgeschrieben, teilte die Polizei mit. Zu diesem Rennrad machte der Beschuldigte keine Angaben.

Das andere Fahrrad, ein Modell der Marke Stevens, will der 19-Jährige in einem An- und Verkauf erstanden haben. Wo, das teilte er den Polizisten gegenüber jedoch nicht mit. Bei der Polizei geht man davon aus, dass beide Räder gestohlen wurden und sucht jetzt nach den Besitzern.

Bilder Das gestohlene Rad der Marke Stevens. Foto: Polizei Magdeburg



Wer eines der Räder wiedererkennt, wird gebeten, sich unter Telefon 0391/546-1740 bei der Polizei zu melden.