Die Polizei hat in einer Wohnung in Magdeburg 22 Kilogramm Marihuana entdeckt. Symbolfoto: Torsten Leukert/dpa

Die Polizei hat Drogen im sechsstelligen Verkaufswert in einer Wohnung in Magdeburg gefunden. Zwei Männer sitzen in Haft.

Magdeburg l 22 Kilogramm Marihuana hat die Polizei am Freitagmorgen in einer Wohnung an der Haldensleber Straße in Magdeburg entdeckt. Die Beamten der Schutzpolizei und der Kriminalpolizei hatten die Wohnung nach einem Zeugenhinweis durchsucht. Neben den Drogen fanden sie auch szenetypische Gegenstände wie Feinwagen und ein Vakuumiergerät, außerdem unterschiedliche Handys.

Das Marihuana war in Kartons und Tüten gelagert. Im näheren Umfeld der Wohnung nahm die Polizei zwei 28-jährige albanische Männer fest. Die Staatsanwaltschaft Magdeburg hat am Nachmittag einen Haftantrag gestellt. Der zuständige Richter verkündete dann zum Abend den Haftbefehl. Nun sitzen beide Männer in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Drogen haben einen Verkaufswert im niedrigen sechsstelligen Bereich, teilt die Polizei mit.