Unbekannte haben versucht, in einer Firma einen Tresor zu öffnen. Das misslang. Symbolfoto: TwilightArtPictures - Fotolia

Unbekannte haben in einer Magdeburger Firma versucht, einen Tresor aufzuflexen.

Magdeburg l Bei einem Einbruch in eine Magdeburger Firma in der Wilhelm-Kobelt-Straße am Wochenende haben bislang unbekannte Täter versucht, einen Tresor aufzuflexen.

Die Täter drangen in die Räume der Firma ein, verluden mit Hilfe eines Hubwagens den gefundenen Tresor und brachten ihn in einen anderen Raum. Trotz erheblicher Gewalteinwirkung konnte der Tresor nicht geöffnet werden.

Als Ausgleich nahmen die Täter eine Registrierkasse mit einer sehr geringen Menge an Bargeld mit.