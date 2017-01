Zum Kirchentag in Magdeburg werden Privatunterkünfte für Gäste gesucht.

Magdeburg l In knapp vier Monaten ist es so weit: Magdeburg wird einer der sechs Gastgeber des „Kirchentages auf dem Weg“ sein. Dieser wird anlässlich des 500. Jahrestages des Thesenanschlags von Martin Luther gefeiert.

Am Himmelfahrtswochenende vom 25. bis zum 28. Mai 2017 werden zum Kirchentag in Magdeburg zahlreiche Besucher aus nah und fern erwartet. Zwar kommt die Stadt mit rund 3500 Gästebetten und einigen Schulgemeinschaftsunterkünften mit Luftmatratzen daher, doch ist nicht jedem diese Art der Unterbringung möglich. Daher appelliert der Verein Reformationsjubiläum 2017 an die Gastfreundschaft der Magdeburger und bittet diese, sich an der Aktion „Ich habe einen guten Schlafplatz“ zur Privatquartiersuche zu beteiligen.

Dass das ganz einfach ist, verrät Isabell Mittag, Privatquartierbeauftrage des Vereins: „Gastgeber können sich entweder mit einer Meldekarte oder online anmelden.“ Potenzielle Gastgeber müssen lediglich kurze Angaben zur Anzahl der Übernachtungsmöglichkeiten, dem möglichen Zeitraum, ihren Fremdsprachenkenntnissen und der Wohnsituation (Barrierefreiheit, Haustiere, Einschränkungen, Anschluss an ÖPNV) machen.

Magdeburg erleben

„Gerade durch Begegnung können Grenzen überwunden werden“, ruft Stephan Hoenen, Superintendent im Evangelischen Kirchenkreis, nicht nur Christen zur Beteiligung auf. Er selbst war schon Gast in einer Privatwohnung zum Kirchentag 2015 in Stuttgart, hat also positive Erfahrungen gemacht. „Magdeburger bekommen die Möglichkeit, ihren Gästen die Stadt vorzustellen“, bekräftigt Rathauschef Lutz Trümper, der Schirmherr der Privatquartier-Kampagne ist.

„Die ersten Quartieranmeldungen sind bereits eingegangen“, freut sich Isabell Mittag. Haushalte im Raum Magdeburg haben noch bis Mitte März Zeit, Schlafplätze anzumelden. Anfang Mai wird dann der Kontakt zwischen Gast und Gastgeber hergestellt.